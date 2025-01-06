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尾隨國中女學生勒脖觸法 家長見他仍在校外遊蕩…心驚謀對策

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名國中女學生補習結束，穿越小學校園回家途中，在接近後門處遭陌生男子「勾脖子」，意圖不軌，及時逃脫。國中家長會指涉案男子有性侵前科，讓人更憂心學生安全，今邀相關單位會商對策。教育處表示，會加強監視和照明設備；警方說，已加強制約涉案人，監控動態。

德國中1名女學生2日晚間9時許，在國中附近的補習班下課後，穿越建德國小校園，要從後門過建德橋，返回麥金路住家時，走到快接近後車時，走在她後方的男子動手要勾住她的脖子。女學生急行逃脫，快步走出校門後，在較明亮且鄰近有住家的建德橋打電話求助。

警方接獲報案後查出涉案男子身分，學校監視器有拍到男子犯案過程，調查後認為未達猥褻、性騷騷行為。男子辯稱只和女學生鬧著玩，警方製作筆錄後，依妨害自由罪嫌將全案函送法辦。涉案男子近日仍在建德國中、國小旁的土地公廟「下棋」，令家長議論紛紛，希望市府拿出對策，保護學生安全。

基隆市長謝國樑指示警察局、教育處強化校園周邊安全，教育處說，已成立專案加強檢測國中、小側門安全維護暨校園安全走廊，今起在上下學時段，加強全市58所國中、小學側門定點守望，並請各校加強以實際案例，宣導學生提升安全意識，檢視校園監視器正常。

建德國中家長會今邀相關單位會商對策，由副會長李卓彥主持。李擔任建德國小家長會長期間，成立「建德大家庭」群組，目前有400多名成員。他說，家長們對女學生遭勒脖事件議論紛紛，涉案人還在學校附近出沒，擔心若不採取行動，可能會有其他人受害。

教育處表示，建德國中、小可盤點校園監視器需求，會協助建置。建德國小校長胡宗光說，除了監視器，也請市府補助設置照明設備及電費。

基隆市議員鄭愷玲建議市府在通學廊道，設置感應式照明燈具，有學生經過就亮燈，會讓人更安心一些。市議員吳驊珈要求警方加強列管治安人口，安樂社區監視器妥善率相對較低，也應再設法提升。

基隆警四分局長洪政崴表示，女學生遭勒脖案涉案人非現行犯，所以函送偵辦。嫌犯居住地的派出所未來會「加強處理」，告誡、制約及監控涉案人動態。女學生被勒脖前，曾察覺後方有人，但以為是學生，沒有防範。警方也請學校宣導安全觀念，注意身旁舉止怪異人士，警方也會加強巡邏，確保校園安全。

基隆市1名建德國中女學生，晚間穿越建德小學校園回家途中，遭陌生男子「勾脖子」意圖不軌。國中家長會今邀相關單位會商對策，保護學生安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名建德國中女學生，晚間穿越建德小學校園回家途中，遭陌生男子「勾脖子」意圖不軌。國中家長會今邀相關單位會商對策，保護學生安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市建德國中1名女學生晚間返家途中，遭陌生男子勒脖子意圖不軌。國中家長會今邀相關單位會商對策，基隆市警四分局長洪政崴（立者）說，會加強制約涉案人，監控動態。記者邱瑞杰／攝影
基隆市建德國中1名女學生晚間返家途中，遭陌生男子勒脖子意圖不軌。國中家長會今邀相關單位會商對策，基隆市警四分局長洪政崴（立者）說，會加強制約涉案人，監控動態。記者邱瑞杰／攝影

德國 校園安全

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