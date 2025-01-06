獨／爆乳妹揭高雄警邀吸毒露點火辣照曝光 警將約談

揭露高雄市鳳山警分局新甲所高姓警員邀約吸毒的爆乳妹，不少網友力挺她的義行；但也有網友起底她IG貼滿露3點火辣照，疑有性交易行為；由於高警涉毒事證明確，被分局報市警局記兩大過免職處分，據了解，為釐清高警約吸毒過程，警方將約談這名爆乳妹到案說明。

爆乳妹奶葆在網路社群Threads貼文，揭露男身穿警察制服、防彈背心以及配戴無線電和密錄器和多張和正妹的合照的男子自稱是警察邀約她一起吸毒，這名警察表情看來眼神迷濛、雙眼泛紅，後經證實是鳳山警分局新甲派出所高姓警員。

高姓警員在被分局調查前，曾在奶葆私人網站留言，嗆「你死定了」高怪罪女方你知道你PO在上面，上萬人在看，明天記者再轉出去，你死了啦。不知你抱什麼心態，現在不打來，卻想毀了我的人生。

高警不斷埋怨女方，指這件事對你來說，很兒戲嗎？輿論新聞燒起來的話，我就把你告倒，是你逼到這種局面發生，本來要和你好好講，雖然你的行為不對，我開頭也不對，兩個陌生人也沒什麼火花，結果你要這樣。

女方隨後回應反擊，指高說對了，「記者會轉發，但出事的人是你，不是我」，並要高好好接受法律的制裁。

有網友安慰女方，紛紛留言：「妳很棒，說不定因為這樣可以拯救很多無知少女，謝謝妳的勇敢正義，但也要注意安全」、「是他做錯事，才會有這樣的後果，真正毀了他的人生是他本人」、「就是有這種人，讓警界認真的警察都被波及」。

高警事後被分局調查，查獲持有1.49公克Ｋ他命、驗尿陽性，因涉毒事證明確，報市警局記2大過免職，並追究相關考監責任；據查，高除吸毒外，曾於2022年因涉足棋盤社不妥當場所遭列管。

高警涉毒將報市警局記兩大過免職後，有網友起抵揭露員警吸毒的奶葆IG，網路貼滿多張爆乳及露出3點的火辣照片，還聲稱有興趣者來課堂報名，年滿18歲付房錢，疑有性交易行為；另也有貼文指，今年新年有3個新願望，希望有人能抱著睡、有對象帶給家人看以及從跨年一路X到新年。

據了解，高警被分局調查時，曾聲稱和女方有感情糾紛，為釐清高警約女方吸毒過程，警方將約談這名爆乳妹到案說明，釐清事情真相。

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