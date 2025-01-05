人妻跟同事上摩鐵5小時！老公抓姦「想起就淚如雨下」 她認了得賠20萬

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓女子結婚6年多，與丈夫育有一女，不過周女因與同公司江姓同事朝夕相處，發生感情，被丈夫發現去年6月間，二人齊赴汽車旅館約5個多小時，丈夫對質周女，周女承認，還說已與同事「交往、互相喜歡」等語，丈夫向二人求償100萬元，一審判周女、江男需賠20萬元，可上訴。

判決指出，台中市一名人夫控訴周姓妻子，外遇同公司的江姓同事，二人在去年6月間齊赴汽車旅館，人夫以手機定位妻子手機發現，二人在汽車旅館內待了5個多小時，人夫以此事質問周女，周女承認的確有與江男上汽車旅館，還稱「已開始交往，我們互相喜歡」等語。

人夫除了與周姓妻子離婚之外，也向周女、江男提出侵害配偶權告訴，求償100萬元。

人夫向台中地院法官控訴，他發現二人不倫關係後，二人的態度非常強硬，絲毫感受不到對自身行為有任何悔意或歉意，不知如何面對年幼的女兒，每每想起就淚如雨下，擔心如何在母親缺席的家庭中，讓女兒健全成長、夜不能寐。

一審審酌，江男在周女婚姻存續期間，在去年6月間有男女交往、接送，共赴汽車旅館長達5小時的狀況，實難認屬通常男女社交禮儀範疇，或普通朋友間正常的互動交往範圍，堪認已逾越一般社會通念所能容忍範圍，而達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福的程度。

一審認為，二人行為已侵害人夫的配偶權法益，情節重大，導致人夫精神上承受相當痛苦，審酌雙方資力等情狀後，認二人需賠償20萬元，仍可上訴。

台中市周姓人妻與同事齊赴汽車旅館5小時，人夫求償百萬，台中地院判二人需賠20萬元。示意圖／AI生成
台中市周姓人妻與同事齊赴汽車旅館5小時，人夫求償百萬，台中地院判二人需賠20萬元。示意圖／AI生成

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