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替代役男性侵國小女童判9年 出獄又硬上女網友21次被判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化邱姓男子服替代役期間曾對國小女童猥褻、強制性交被判刑9年，假釋後又連續硬上國中女網友21次，這次法院一、二審都判他8年；彰化地院一審更在判決書中籲請矯正機關，在邱未來執行期滿前，切實評估有無強制治療必要，以免再有下一位被害人

檢警調查，邱男2023年底透過交友軟體認識少女，隔年1月14得知對方獨自在家要求去彰化找她聊天，卻不顧對方反對硬上得逞，同月22日至5月底又藉口買宵夜、帶點心探望為由，在少女家、後方倉庫對她性侵17次。

後來少女表明不想再見面，邱卻一再糾纏還恐嚇要毀掉她，少女擔心受怕只能應他要求碰面，結果又前後在遭性侵3次。

彰化地院一審時，邱男坦承不諱，有雙方對話紀錄、少女證詞及附近監視器畫面可佐。一審發現，邱男過去在花蓮某國小服替代役時，就曾對校內女童猥褻、強制性交，一共判9年4月入獄，2020年11月假釋，這次再犯構成累犯。

彰院指出，邱男前案假釋保護管束期間，就已被心理師發現可能有戀童傾向，家庭約束不足以防止他再犯，彰院也特別在判決中提到，籲請矯正機關將來於徒刑執行期滿前，切實評估邱男有無強制治療必要，以免再有下一位被害人。

彰院審酌，邱自承少女沒答應當他女友，卻藉口交往一再侵犯，把對方當成洩慾工具，釀對方家長籠罩自責、恐懼氣氛，依21個成年人故意對少年犯強制性交罪判他8年。

檢察官不服上訴，主張邱男沒和被害人和解，認為一審量刑過輕。台中高分院二審認為，彰院已具體就刑法第57條量刑注意事項斟酌，符合罪刑相當、比例原則認為檢方上訴無理由判處駁回，仍可上訴。

邱男連續21次硬上國中女網友，法院ㄧ、二審都判他8年。示意圖／ingimage
邱男連續21次硬上國中女網友，法院ㄧ、二審都判他8年。示意圖／ingimage

假釋 彰化 性侵 猥褻 被害人

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