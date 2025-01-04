現役軍人偷拍「3女大生私密照」 女友見手機相簿怒揭他3年前惡行

桃園市張姓男子是職業軍人，去年被女友發現大學實習期間，持手機偷拍熟睡中的3名大學女同學隱私部位，女友發現後傳訊告知被害者，被害女子氣得報警提告。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪起訴張男。

起訴指出，張男是現役軍人，2021年12月5日至同年月7日期間，因大學實習機會，跟同校的A、B、C三名女同學共同投宿在台北市北投某青年旅舍，卻利用同處一室機會，偷拍3名女子的隱私部位。

張男趁A、B、C三名女同學熟睡期間，持iPhone 11連續拍攝多張大腿根部、兩腿之間等客觀足以引起性慾的私密照，其中A女至少被拍2張、B女至少被拍5張、C女至少被拍3張。

張男犯案後，始終把照片留存手機，2024年6月被女友發現手機相簿竟有多張異性私密照，質問後，張男女友直接傳訊給A女「妳被偷拍了」，A、B、C三名女子陸續報警提告，案經北投分局偵辦後移送士林地檢署。

檢方勘查相關筆錄、張男手機內容等事證，認定張男涉犯刑法妨害秘密罪，偵結起訴；由於上述犯行受害對象不同，是各別犯意所為，又張男在做警詢筆錄前，曾刪除偷拍照，檢方建請法院分論併罰。