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獨／高雄警官酒後對妙齡女隔衣襲胸、摸私處 遭判刑記大過

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市警局某單位一名張姓分隊長於2021年耶誕夜在民宅內將一名妙齡女強押沙發強吻，兩度隔衣襲胸及撫摸私處，女子反抗才停手，被害人趁張起身倒紅酒以手機錄音存證報警；後張和被害人以180萬和解且深具悔意，二審遭判8月徒刑，緩刑3年且須接受3場法治教育，因判刑確定，去年11月經市府核定記一大過處分。

據了解，張男當年遭控性侵後，遭市警局懲處，並拔除分隊長主官職務，調地處分，目前轉任北區某分局巡官。

高雄高分院判決指出，2021年12月24日晚間9時許，當時擔任某大隊分隊長的張姓警官，在市區民宅內，違反被害女子意願，將女子強壓在沙發上強吻，並隔著被害人衣裙強摸胸部及私處，被害人當下推擠反抗，張男才停手。

後被害人見張男起身倒紅酒，趁機按下手機錄音鍵存證，張男倒完紅酒後，又坐回被害人身旁，再度強吻被害人，隔著內衣及內褲撫摸胸部及私處，因被害人多次堅決表達不行、不願意，張男才停手，被害人後檢具錄音證據報警提告。

案經高雄地院審理，張男被依強制猥褻罪處以8月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束；檢察官認為原審量刑過輕，且未命張男向公庫支付一定之金額或向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時以上240小時以下之義務勞務等負擔，對張未能達到警惕效，不服判決提出上訴。

高雄高分院法官審理認為，張男自知酒品不佳，且先前已有酒後行為失序的經驗，卻仍未深自警惕，仍放任自己飲酒，並於酒後對被害人侵犯的犯行，原審漏查，但審酌張男已和被害人達成180萬和解，被害人亦表示同意給予張男附帶緩刑之機會，堪認張男犯後已有悔悟反省，並設法彌補自己過錯。

法官依妨害性自主罪仍處張男8月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束之外，並應於判決確定日起1年內接受法治教育課程3場次。

高雄市一名某單位的張姓分隊長酒後對妙齡女隔衣襲胸、摸私處，遭判8月，緩刑3年後，遭記大過處分。示意圖／Ingimage
高雄市一名某單位的張姓分隊長酒後對妙齡女隔衣襲胸、摸私處，遭判8月，緩刑3年後，遭記大過處分。示意圖／Ingimage

公益 紅酒 被害人

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