檢方不服上訴！黃子佼創意私房買性影像 持2千多部兒少片恐加刑期

藝人黃子佼（中）犯無故持有未成年人性影像罪，遭判刑有期徒刑8月，併科罰金10萬元。台北地檢署證實此案已上訴。圖/本報資料照片

藝人黃子佼11年前加入「創意私房」會員，購買未成年性影像數量高達2259部，共有兒童、少年35人受害，台北地方法院去年12月3日，依無故持有未成年人性影像罪，判黃有期徒刑8月，併科罰金10萬元。台北地檢署今證實此案已上訴。

北檢指出，黃子佼案雖有部分性影像被害人未到庭說明，但被害時確實顯為未成年人，一審未能將此納入犯罪事實範圍內。另，黃子佼扣案用以下載兒少性影像的電腦相關設備，未能宣告沒收。故認為本案事實、刑度及沒收均有再行審酌餘地，爰依法提起上訴。黃子佼持有未成年性影像案犯罪事實增加，全案至二審判決恐增加刑度。

去年全台MeToo運動，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟竟發現大量私密影像，經查黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，高檢發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

北院去年12月3日宣判，合議庭根據「兩大理由」重判黃子佼，法官認為黃子佼購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

其次，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃子佼供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。