猥褻3女童…新竹淫狼被關喊「精門打開一半」 向法官狂言：沒在怕的

新竹市一名張姓男子4年前接連當街對3名年紀不到10歲的女童伸狼爪，遭判犯強制猥褻罪4年10個月，沒想到他在獄中經身心評估竟然還有「高度再犯風險」，狂言「修道夢中要把自身精門打開一半、沒在怕的」，有戀童、扭曲及脫離現實認知情況，遭法官裁定強制治療2年。

張男2020年8月期間，在新竹市延平路一帶，見年僅7歲的女童騎單車，竟跟蹤尾隨還強行撫摸臀部，沒幾天又猥褻另外2名年紀皆不到10歲的騎單車女童，強行撫摸女童下體，遭判刑入監服刑。

裁定書指出，張男目前仍在受刑中，但他接受個別治療及輔導教育後，仍未通過身心治療評估，被認為有高度再犯風險，有宣告令入相當處所施以強制治療的必要。

他被法官訊問為何要猥褻女童時，竟然語出驚人，稱他到動物園為了用手或嘴巴磨蹭小女童的下體，所以要跟女童說話才有可能藉機得逞，還向法官稱「我在修道夢中⋯要把自身精門打開一半⋯還有神靈或是靈長說我喜歡誰，要阿莎力一點⋯我一直用這個法，沒在怕的」。

張男入監期間，接受獄方安排安排性侵害身心治療課程共91次，專家鑑定他再犯可能性評估為中危險、低度可治療性、對受害者同理程度低，6年內有性犯罪再犯風險，且具有妄想症狀、戀童傾向及性相關的認知扭曲，透過治療仍難以鬆動，並缺乏有效的家庭支持，故綜合評估後，整體再犯風險為中高度，被專家建議刑滿釋放後仍需強制治療。