台中某泳池「攝」狼出沒 自稱小腿癖…手機被查扣有大量女裸照

台中楊姓男子自稱對女性小腿有特別偏好，多次在東勢游泳池拿手機朝女泳客偷拍，還尾隨入盥洗室伸進門縫想再拍1名女子被逮，警方搜索查扣他手機、電腦，發現有大量身分不詳女性裸照、下半身及腿照，法院依無故攝錄他人性影像未遂罪判他3月，可上訴。

檢警調查，楊男2023年9月8日到東勢游泳池游泳，下午5點多見1名女子進入盥洗室淋浴，卻尾隨進入女用盥洗室內，還拿手機從女子隔壁間下方縫隙朝對方錄影偷拍，女子洗到一半驚見腳邊有鏡頭下的尖叫大喊，連衣服都來不及穿就衝出抓人並報警。

台中地院審理時，楊男矢口否認犯行，辯稱自己去女用盥洗室是為找吹風機，聽到最後一間有水聲知道有人，才想靠近一點詢問，並稱完全沒有拿手機去拍。

女子證稱，洗到一半低頭見手機在拍她，對方是從隔壁淋浴間縫隙伸過來，她來不及穿衣服就開門大叫救命、變態，並和楊當場拉扯要他交出手機，楊當下心虛稱沒拍還一直求原諒；游泳池管理員也說，聽見呼喊要報警，楊卻不顧制止一直往外走直接騎車而去。

由於楊男當下就逃離，警方獲報追查也持法院核發的搜索票，前往楊住處逮人搜索，將扣案的手機、電腦等物送交鑑識還原。

法院發現，楊男手機中有大量女性裸體照片，且楊在警詢時，警員問他「你從何時對女性小腿有特別偏好？」楊說「大約3、4年了」、「影像中有不同人，有網友、炮友。」可見他為滿足性慾而拍，且電腦中還有身分不詳女性穿泳褲下半身、腿部照片，都是楊在東勢游泳池所拍。