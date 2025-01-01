快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

答應曖昧期女同事當君子卻硬上 判刑3年8月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市顏姓男子前年追求同公司已認識2年的女同事，見可與對方牽手、親吻的曖昧情況，騎車載女同事出遊後帶回住處聊天，顏男不顧女同事拒絕強行性侵得逞挨告，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年8月，可上訴。

判決指出，顏姓男子2023年追求公司女同事，見已可與對方有牽手、親吻的曖昧情況，同年8月11日騎機車載女同事出遊後，當晚8時許，顏男強調會當君子不會發生性行為，女同事才答應隨同返回男住處聊天，沒想到顏男最後仍不顧女同事口頭表示不要且出手推開拒絕之意，強行性侵得逞。

「已經上頭」、「沒有克制自己」、「沒有遵守我跟你的承諾。」受害女同事報案後表示，2022年7月進入公司，與顏男是同一部門同事，顏有在追求她，案發前雖有牽手、親吻等親密行為，當時算是曖昧追求的階段，還沒有正式成為男女朋友過。顏男事後雖不斷與受害女同事道歉，但迄今仍未達和解。

法官認為顏男為滿足一己私慾，在雙方仍處交往曖昧期間，違反女同事意願強行性交，致女同事心理受到相當程度創傷，且犯後否認犯行，日前依強制性交罪，判刑3年8月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

同事 性侵

延伸閱讀

台中醉男稱電梯「邂逅」 竟在樓梯間扒光女子硬上還錄影

性侵女同事未遂...反指女方提告是為了錢 法官指惡劣判刑

男員工當眾「露下體」嚇壞女同事 丟了飯碗、被判拘役10日

台南男警IG自爆與女同事有不當肉體關係...引熱議 警局稱「遭冒用」

相關新聞

答應曖昧期女同事當君子卻硬上 判刑3年8月

新北市顏姓男子前年追求同公司已認識2年的女同事，見可與對方牽手、親吻的曖昧情況，騎車載女同事出遊後帶回住處聊天，顏男不顧...

男老師邀男學生住家看電影 伸手鑽衣撫摸…下場曝

擔任資訊老師的楊姓男子去年2度單獨邀班上男學生到住處一同觀賞電影，趁2人獨處之際，竟伸手鑽進衣服內上下撫摸，男學生礙於師...

台中醉男稱電梯「邂逅」 竟在樓梯間扒光女子硬上還錄影

台中陳姓男子酒醉自稱在電梯和1名女子「邂逅」，朝她強吻襲胸還拉到樓梯口扯掉內衣褲硬上得逞，過程中還架手機拍下侵犯過程，釀...

獄友女兒好心租房…他卻在閨房燈罩內裝針孔偷拍 判4月

陳姓男子因案在監執行時結識獄友，3年前向獄友女兒承租台南房屋4樓，前年2月下旬在2樓獄友女兒2樓房間天花板燈罩內安裝針孔...

鍾沛君求償 朱學恒判賠35萬

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處徒刑十一月確定，近期發監執行，性侵案起訴後，鍾沛君向朱提侵權損害賠償...

宥勝猥褻二審緩刑 繳付公庫、接受治療及禁擾被害人

藝人宥勝涉強制猥褻女子案，一審判刑8月。二審今天考量他經偵審科刑教訓已知警惕，仍判8月，宣告緩刑須繳付公庫200萬元、完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。