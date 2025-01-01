答應曖昧期女同事當君子卻硬上 判刑3年8月

新北市顏姓男子前年追求同公司已認識2年的女同事，見可與對方牽手、親吻的曖昧情況，騎車載女同事出遊後帶回住處聊天，顏男不顧女同事拒絕強行性侵得逞挨告，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年8月，可上訴。

判決指出，顏姓男子2023年追求公司女同事，見已可與對方有牽手、親吻的曖昧情況，同年8月11日騎機車載女同事出遊後，當晚8時許，顏男強調會當君子不會發生性行為，女同事才答應隨同返回男住處聊天，沒想到顏男最後仍不顧女同事口頭表示不要且出手推開拒絕之意，強行性侵得逞。

「已經上頭」、「沒有克制自己」、「沒有遵守我跟你的承諾。」受害女同事報案後表示，2022年7月進入公司，與顏男是同一部門同事，顏有在追求她，案發前雖有牽手、親吻等親密行為，當時算是曖昧追求的階段，還沒有正式成為男女朋友過。顏男事後雖不斷與受害女同事道歉，但迄今仍未達和解。

法官認為顏男為滿足一己私慾，在雙方仍處交往曖昧期間，違反女同事意願強行性交，致女同事心理受到相當程度創傷，且犯後否認犯行，日前依強制性交罪，判刑3年8月，仍可上訴。