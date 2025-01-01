快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

男老師邀男學生住家看電影 伸手鑽衣撫摸…下場曝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

擔任資訊老師的楊姓男子去年2度單獨邀班上男學生到住處一同觀賞電影，趁2人獨處之際，竟伸手鑽進衣服內上下撫摸，男學生礙於師生情分，第一次隱忍，沒想到又來第二次怒提告，新北地院日前依成年人故意對少年利用權勢猥褻罪，判刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且應接受法治教育課程6場，可上訴。

判決指出，楊男為新北市某國中資訊老師，前年8月單獨邀約任教班1名國三男學生至其住處觀看電影，2人原本分別坐在沙發左、右側，電影播放期間，楊突然靠近並伸手鑽進男學生上衣內，不斷撫摸其腰部長達近1小時，男學生受到驚嚇，礙於師生關係不敢有大動作反抗，直到電影結束便急忙離開。

同年11月間，楊男又以看電影為由，再度邀約該名男學生至其住處，男學生曾問可不可以帶同學一起去，楊則說不要，因為會很尷尬，只好單獨前往，沒想到，楊又重施故技，男學生立馬推開，直接逃離並由家人陪同報案求助。

楊男到案後，坦承有隔著衣服撫學生肚子，但矢口否認有任何利用權勢猥褻犯行，還辯稱，不小心碰到的，絕無猥褻之意。法官認為楊男身為老師，罔顧師生倫理，為滿足自身性慾，利用權勢做出猥褻行為，致使受害男學生不得不隱忍屈從，考量於法院審理時已與男學生及法定代理人達成調解，也表示願意原諒，日前依成年人故意對少年利用權勢猥褻罪，判刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且應接受法治教育課程6場，可上訴。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

教師 未成年 猥褻 電影

延伸閱讀

宥勝猥褻二審緩刑 繳付公庫、接受治療及禁擾被害人

林姿妙涉貪案一審宣判…收賄變圖利 宜檢研議是否上訴

台中大學生撞女騎士未下車 直接倒車輾死今判緩刑免關

猥褻女助理不用關了！　宥勝露燦笑轉業求生

相關新聞

答應曖昧期女同事當君子卻硬上 判刑3年8月

新北市顏姓男子前年追求同公司已認識2年的女同事，見可與對方牽手、親吻的曖昧情況，騎車載女同事出遊後帶回住處聊天，顏男不顧...

男老師邀男學生住家看電影 伸手鑽衣撫摸…下場曝

擔任資訊老師的楊姓男子去年2度單獨邀班上男學生到住處一同觀賞電影，趁2人獨處之際，竟伸手鑽進衣服內上下撫摸，男學生礙於師...

台中醉男稱電梯「邂逅」 竟在樓梯間扒光女子硬上還錄影

台中陳姓男子酒醉自稱在電梯和1名女子「邂逅」，朝她強吻襲胸還拉到樓梯口扯掉內衣褲硬上得逞，過程中還架手機拍下侵犯過程，釀...

獄友女兒好心租房…他卻在閨房燈罩內裝針孔偷拍 判4月

陳姓男子因案在監執行時結識獄友，3年前向獄友女兒承租台南房屋4樓，前年2月下旬在2樓獄友女兒2樓房間天花板燈罩內安裝針孔...

鍾沛君求償 朱學恒判賠35萬

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處徒刑十一月確定，近期發監執行，性侵案起訴後，鍾沛君向朱提侵權損害賠償...

宥勝猥褻二審緩刑 繳付公庫、接受治療及禁擾被害人

藝人宥勝涉強制猥褻女子案，一審判刑8月。二審今天考量他經偵審科刑教訓已知警惕，仍判8月，宣告緩刑須繳付公庫200萬元、完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。