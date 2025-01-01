男老師邀男學生住家看電影 伸手鑽衣撫摸…下場曝

擔任資訊老師的楊姓男子去年2度單獨邀班上男學生到住處一同觀賞電影，趁2人獨處之際，竟伸手鑽進衣服內上下撫摸，男學生礙於師生情分，第一次隱忍，沒想到又來第二次怒提告，新北地院日前依成年人故意對少年利用權勢猥褻罪，判刑7月，得易科罰金21萬元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且應接受法治教育課程6場，可上訴。

判決指出，楊男為新北市某國中資訊老師，前年8月單獨邀約任教班1名國三男學生至其住處觀看電影，2人原本分別坐在沙發左、右側，電影播放期間，楊突然靠近並伸手鑽進男學生上衣內，不斷撫摸其腰部長達近1小時，男學生受到驚嚇，礙於師生關係不敢有大動作反抗，直到電影結束便急忙離開。

同年11月間，楊男又以看電影為由，再度邀約該名男學生至其住處，男學生曾問可不可以帶同學一起去，楊則說不要，因為會很尷尬，只好單獨前往，沒想到，楊又重施故技，男學生立馬推開，直接逃離並由家人陪同報案求助。