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台中醉男稱電梯「邂逅」 竟在樓梯間扒光女子硬上還錄影

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子酒醉自稱在電梯和1名女子「邂逅」，朝她強吻襲胸還拉到樓梯口扯掉內衣褲硬上得逞，過程中還架手機拍下侵犯過程，釀女子身心嚴重受創；法院以陳犯7年以上重罪，以他刪除影片無外流、認罪等，認定情堪憫恕減刑，依加重強制性交罪判他3年7月，可上訴。

檢警調查，陳男2023年11月24日凌晨4點多從餐酒館要離去，在電梯內遇到另名女顧客一起下樓，女子見他酒醉還好意上前關心，未料抵達1樓時女子正在等朋友來接她，陳男竟直接朝她強吻、襲胸，對方雖拒絕卻也不想滋生事端。

未料陳男卻變本加厲，強行將女子拉到樓梯間拉扯脫掉她內、外褲，前後指侵害、性侵得逞，過程中還拿手機朝女子錄影，當時因有民眾聽到女子喊「不要」，靠近目睹陳男的背影後，再向餐廳業者告知一同協助女子報警。

台中地院審理時，陳男均坦承不諱，被害女子也指證歷歷，並和證人證詞相符，另有現場監視器畫面可佐，女子事後驗傷下體也採集到陳男的DNA。

由於陳男自稱當天被灌酒、喝酒誤事，但法院認為他侵犯女子時，還可以操作手機錄影，顯見其意識尚屬清醒，並無因喝酒導致辨識能力顯著降低，況且陳起初稱和女子在餐酒館「邂逅」，對方陪他下樓、叫計程車，並清晰描述自己將手機架在樓梯間拍攝等細節。

但法院認為，陳男強拉女子進樓梯間到結束，過程不超過6分鐘，其錄影經女子當下要求刪除無外流，且陳犯後坦承有悔意、有意願和解，態度尚可，其所犯對被害人為錄影強制性交罪是最輕7年以上重罪，認有情輕法重之憾，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院以陳釀女子身心受創、最終沒和解等一切情狀，依對被害人為錄影強制性交罪，判他有期徒刑3年7月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男自稱和女子在電梯「邂逅」，趁著酒醉在樓梯間朝她硬上，法院依加重強制性交罪判他3年7月。示意圖／ingimage
陳男自稱和女子在電梯「邂逅」，趁著酒醉在樓梯間朝她硬上，法院依加重強制性交罪判他3年7月。示意圖／ingimage

性侵 被害人 酒精 電梯

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