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宥勝猥褻二審緩刑 繳付公庫、接受治療及禁擾被害人

中央社／ 台北31日電

藝人宥勝涉強制猥褻女子。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
藝人宥勝涉強制猥褻女子。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

藝人宥勝涉強制猥褻女子案，一審判刑8月。二審今天考量他經偵審科刑教訓已知警惕，仍判8月，宣告緩刑須繳付公庫200萬元、完成治療處遇計畫及不得騷擾被害人，可上訴。

檢方起訴指出，宥勝於民國105年底在工作結束後以順路為由，提議載送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回女子住處。宥勝抵達被害女子住處後，以借廁所為由進入女子家中，上完廁所未離去，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並解開女子內衣，用舌頭舔女子耳朵，用手撫摸女子胸部，因女子持續反抗，宥勝才停止。台北地檢署依強制猥褻罪，起訴宥勝，一審依強制猥褻罪判刑8月。宥勝僅對原判決科刑部分上訴，案件由二審的台灣高等法院審理。

台灣高等法院新聞資料指出，原審量刑並無宥勝所指裁量過重情形，因此駁回上訴，維持8月徒刑。

高院指出，宣告緩刑部分，考量宥勝沒有前科紀錄，在原審判決後有主動進行心理諮商、治療，有事證足認他於接受諮商後，已深切知悉其對被害人屬權力型強制猥褻加害行為，且經評估後再犯風險是低的，他於二審時仍坦承犯行，可見有深刻反省，並尋求管道以解決自身不正的認知偏差。

高院合議庭審酌，宥勝經此偵審科刑的教訓後，當知警惕，刑罰目的已達成，諭知緩刑5年，為促使他深刻記取教訓，須向公庫支付新台幣200萬元外，為培養他正確性別觀念，防止再犯，他應接受檢察官指定的機構完成加害人治療處遇計畫。

另外，審酌被害人意見，被害人表示不願再受此案騷擾，因此令宥勝不得對被害人實施身體及精神上的接觸、騷擾、脅迫或其他不法侵害行為，以保護被害人，盡快回復平靜生活。

宥勝 性騷擾 猥褻 被害人

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