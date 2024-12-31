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高雄男網路誘9歲女童拍洗澡片 影片再傳給她同學欣賞

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子在網路結識年僅9歲的女童，王男要求女童拍洗澡的畫面給他看，王男收到後竟把影片傳給女童的同學欣賞，影片外流後女童向父母求援、報警，高雄地院法官依違反兒少性剝削防制條例判王男徒刑2年2月。可上訴。

判決指出，王姓男子去年1月透過IG認識9歲女童，兩人聊了一陣子後，王男請女童洗澡時拍下影片給他觀賞，女童反要求王男也拍影片給她，兩人便互相拍下裸體影片傳給對方欣賞。

不料王男事後透過女童的IG好友，結識女方同學，竟把持有的私密影片傳給女童的同學欣賞，同學看到影片後急著告訴女童私密影片外流。

事後女童父母得知愛女遭王男誘拍私密影片，帶著女兒報案，王男也被檢方依違反兒少性剝削條例偵結起訴。

高雄地院審理時，王男坦承犯行，並花錢和女童的爸媽和解，爸媽希望本案趕快結束，同意和解條件，讓女童不用再出庭。

法官認為，王男只是為了滿足自身性慾，竟利用女童判斷能力不足的身心狀態，在網路上要求她自拍性影像後傳送予他，已嚴重影響女童身心之健全發展，事後雖然雙方已達成和解，但客觀上顯然不足以引起一般同情，並無情堪憫恕，不同意減刑，依製造和散布兒童性影像兩罪，判徒刑2年2月，可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

影片 父母 網路

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