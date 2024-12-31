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強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

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朱學恒強制猥褻判刑11月確定坐牢 法官再判賠鍾沛君35萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定，近期發監執行，性侵案起訴後，鍾沛君向朱提侵權損害賠償求償500萬元，台北地院審理，今天判朱應賠鍾女35萬元。可上訴。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒2度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審時，法院判處朱學恒有期徒刑1年2月，朱提上訴，二審合議庭法官安排調解，朱希望賠償鍾沛君150萬元外加道歉，後來加碼為200萬元；朱表示，他已深受煎熬，對鍾女也感到愧疚，願意當庭認罪，求能獲得緩刑宣判，但鍾女不為所動。

鍾沛君反批朱學恒「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」，合議庭審結，撤銷改判朱有期徒刑11月，朱因放棄上訴判刑定讞，近日將發監執行。

鍾沛君於檢察官起訴朱學恒後，向朱起訴求償500萬元，承諾獲判賠的金錢，要全數做為公益用途，法院分案審理，採行不公開審理制，鍾沛君、朱學恒則各自委任律師到庭攻防，本月5日辯論終結，今天上午宣判。

媒體人、名嘴朱學恒。記者曾原信／攝影
媒體人、名嘴朱學恒。記者曾原信／攝影
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
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朱學恒 猥褻 鍾沛君 陳菁徽

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