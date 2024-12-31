收留美髮師過夜 鮮肉遭扯內褲口交、驚醒還險被偷拍
台中吳姓美髮師深夜到年輕男性友人家幫他剪頭髮，對方考量深夜讓其留宿，未料吳卻偷拉男子內褲口交，男子驚醒還目睹吳拿手機對著他生殖器，吳事後傳訊道歉稱「不該趁你睡覺時幫你吹」；法院以吳不尊重他人性自主，依乘機性交罪判他3年2月，可上訴。
檢警調查，吳男在IG上和男子認識後曾到他家幫其剪頭髮，男子2023年3月28日再次聯絡，但吳表示當晚12點才能過去替他理髮，男子則表示太晚可在他家留宿，未料當晚吳卻趁男子熟睡時拉下他內褲口交，對方驚醒還目睹吳拿著手機對著他生殖器。
法院審理時，吳矢口否認性侵，辯稱男子先用手抓他生殖器，認為他有這個意思才發生關係，過程中男子有抬起臀部、抽動，覺得他是清醒的，結束後怕開燈會刺眼，才用手機燈光要幫男子清理。
吳的辯護人說，其雙方都知彼此是同性戀，當天男子主動要吳留宿，且男子只穿內褲和他同床共眠，可見關係曖昧。
男子證稱，當晚發現有人拉他內褲驚醒，睜開眼見吳拿手機對他生殖器，反射性就拉起內褲問「你在幹嘛？」確認沒被拍到後就叫吳離開，自己也馬上去洗澡因為覺得很髒，事後傳訊質問時，吳就道歉說「不該趁你睡覺時幫你吹」等語。
法院勘驗對話，發現吳多次道歉，男子不滿稱「很噁耶，我好心讓你睡我家」，吳則一再稱自己「很齷齪」、「沒有禮貌」，還求饒說「可以不要請警察嗎」、「給我改過自新的機會好嗎」，男子回「你對我做這些事時，都沒想到後果」、「他人生要背負被性侵陰影。」
法院認為，吳男趁同床機會朝男子口交，不尊重他人身體，釀男子心理創傷，犯後僅部分坦承，且雙方無共識調解不成立，依乘機性交罪判他3年2月。
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