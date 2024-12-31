宥勝強制猥褻女子案 二審宣告緩刑須付公庫200萬

藝人宥勝被控跨坐在1名女子大腿上強吻撫摸，一審依強制猥褻罪判刑8月。宥勝請求二審法官給改過自新、緩刑機會。二審高院今天駁回上訴，宣告緩刑5年，須付公庫200萬元，可上訴。

全案緣於，檢方起訴指出，宥勝於民國105年底在工作結束後以順路為由，提議送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回女子住處。

檢方表示，宥勝抵達被害女子住處後，以借廁所為由進入女子家中，上完廁所未離去，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並解開女子內衣，用舌頭舔女子耳朵，用手撫摸女子胸部。因女子持續反抗，宥勝才停止。台北地檢署依強制猥褻罪，起訴宥勝。

一審的台北地方法院審理後，審酌宥勝於案發時為具有名氣的演藝人員，具有一定媒體關注度，與被害女子間有上下從屬關係，利用被害女子的信任且使用強暴手段，嚴重侵害被害人性自主決定權及身體控制權。

北院指出，宥勝迄今未與被害人達成和解，也沒有任何實際填補損害行為，且宥勝在法院進行審理程序交互詰問前，不當接觸被害人及證人，難認有懇切悔悟之心，依強制猥褻罪判處宥勝有期徒刑8月。