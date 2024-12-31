台中警今年查207件兒少性剝削 被害人數件數比去年多兩成

台中市某國小棒球隊教練涉猥褻學童，被害人數恐超過30餘人，台中市警局婦幼隊統計，今年迄今已查獲207件兒少性剝削案件，被害人數、件數都較去年增加約2成，其中女性比例超過7成，婦幼隊昨天前往興大附農幼兒園宣導，希望讓「身體自主權」的觀念，深植學童心中，也提醒遇到惡狼要勇於求助。

台中市警局婦幼隊統計，今年迄今已查獲兒少性剝削案件計207件，較去年170件增加約21%、被害人數239人，較去年194人增加約23%，女性被害人168人占70%為多、被害年齡以12至17歲有192人（女143人、男49人）占81%最多、未滿12歲有32人（女24人、男8人）占13%次之，顯見青少女受害比例仍高於男性。

另外台中市某國小棒球隊教練近期也爆發涉嫌猥褻學童，至少30童受害，台中市婦幼隊為提高學童相關預防犯罪的意識，昨天興大附農幼兒園實施學童安全宣導。

婦幼隊偵查佐白羽汶宣導過程中，向孩子傳授「身體自主權」的重要性，讓小朋友學習勇敢說「不」，也提醒學童，被害案件通常發生於下課後及夜間時段，應避免孤身一人行動，也不要獨自在人少或空曠的地方徘徊，以免遭有心人士列為目標。

白羽汶說明，若學童遭遇陌生人開口問路或請求協助時，可以請周遭大人幫忙，或是尋求附近商家的協助，如此既可以幫助陌生人，又可以避免與陌生人直接接觸。若有警覺到陌生人跟蹤時，要立即跑到鄰近店家跟大人說，並且等到安全時才能離開。