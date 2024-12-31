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回響／網路公布狼醫資料 衛福部：將研議
醫師性騷、猥褻事件頻傳，涉嫌醫師仍可持續看診，患者無從得知眼前醫師是否「狼醫」，醫改會建議衛福部在網路平台公布不良醫師紀錄；衛福部昨回應，只要合乎性平三法所規範，將研議如何公開訊息。
衛福部長邱泰源昨天說，醫師在執行醫療業務時，涉及「性別工作平等法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」性平三法等不當行為，衛福部絕對不允許，並一定依相關法規懲處。醫師如涉及性侵、猥褻等情事，經法院判決確定後，其所轄縣市衛生局將召開醫師懲戒委員會進行懲戒，如有爭議，會送至衛福部醫師懲戒覆審委員會進行處理。
未來相關懲處結果是否公布在政府公告，或另設立網路平台公告，供民眾查詢，邱泰源表示，只要是在性平三法所規範內，將進行研議細節。
婦女團體調查發現，醫師性騷、猥褻常見於胸部及生殖器觸診，近期幾起個案的加害人為婦產科、小兒心臟科醫師，極可能為長期累犯，但患者就醫前根本無從得知眼前醫師是否為狼醫。
醫改會執行長林雅惠說，「兒少法」規定，猥褻兒少遭判刑後，可公布犯罪人姓名，台北市教育局網頁可查詢狼師及不良機構名稱，但涉及猥褻兒少案件的醫師在衛福部醫事查詢系統根本查不到，等執照被廢止，名字才會從系統消失，也無從得知背後原因。
林雅惠呼籲比照狼師、兒虐幼保員等處理方式，定期於網站公布狼醫及因其他原因受懲戒的醫師名單，除了顧及患者權益，也是對受害者的尊重。
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