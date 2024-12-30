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性侵女同事未遂...反指女方提告是為了錢 法官指惡劣判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉姓男子追求女同事被拒絕後，利用邀她協助調停妹妹和妹婿的家庭糾紛的機會，趁她身體不適進房間休息時，意圖性侵未遂。法官審理後，指劉男手段惡劣，還說被害女子提告是為了錢，否認犯行無悔意，依強制性交未遂罪判刑3年。全案可上訴。

判決指出，劉男追求女同事被拒絕，去年11月18日在桃園市某處工地，以住在基隆碇內的妹妹和妹婿爭吵，請女同事陪他去調停。女方答應後，劉男邀簡姓友人開車，載他和女同事到基隆。3人留在劉的妹妹家中吃晚餐時，女同事因身體不適，劉男的妹妹讓她在房間內休息。

劉男後來趁簡男和妹婿不勝酒力，妹妹也回房間休息時，撞門進入女同事休息的房間，不顧女方反抗，強吻她的臉部、頸部及胸部，並以手觸碰女子陰部，再強拉女子的手觸碰他的陰莖，造成女子左手腕處瘀傷。

女子反抗時，用手搥打劉男喉結，並趁劉男不適鬆手時逃出門，在巷口攔搭計程車。陳姓司機見她神情慌張，詢問發生什麼事，女子回答險被強暴，離開現場後報案。劉男帶警詢和基隆地檢署檢察官偵查時都否認犯行，檢方依事證起訴劉男涉犯強制性交未遂罪。

基隆地方法院法官審理時，劉男辯稱，女同事與他在往基隆途中，在後座就有親密行為，他認為兩人是男女朋友。案發時房門沒有關，他沒有撞門，兩人自然發生撫摸行為，沒有強制性交的事情。委任律師也辯護說，依照簡男與女方證述，劉男和女同事在後座有牽手、擁抱曖昧舉動。到基隆之後，劉男介紹女同事是女朋友，吃飯時兩人舉止也像情侶，相處時發生親密行為尚屬合理。

法官查出，劉男先前不斷透過LINE，傳送「那可以偷偷喜歡嗎」、「我不打拚以後怎麼養妳」、「我想好好的了解你，你願意給我機會嗎？」、「想你」等訊息給女同事，案發前一日又傳送「答應我讓我有目標前進」、「可是你不喜歡我，我只是想要有人陪」、「害我下午上班一直哭，一直在高處等妳的身影」、「好好當朋友了，畢竟我只是想解釋內心的想法，不勉強，強扭的瓜不甜，我懂」。

女同事回覆「只能當朋友，好好工作，向錢看齊」、「我只想專心工作其他真的沒有任何想法」、「比我條件好的很多」、「從朋友做起不好嗎，你這樣讓我很難做人」等文字，並拒絕與劉男通話。法官認為，被害女子在案發前一日仍明白表示拒絕劉男追求，無自願與劉男發生性行為動機。

法官還查出被害女子事後與友人的對話紀錄，有「謝謝你們的陪伴，但我真的需要時間，那時候的畫面真的太噁心了，我完全沒有胃口吃東西，連喝水都想吐，真的很想讓他死，尤其摸到生殖器，強行，更讓我畏懼」等話。

劉男得知女同事報警，傳送「妳怎麼可以這樣害我……結果你今天講話講成我欺負妳……是你要跟我上去基隆的，我以後要怎麼待在大潭」等訊息，女方回應「自己心裡清楚對我做出什麼事」，劉男未再提出辯駁。至於劉男妹妹和妹婿維護劉男的證詞，法官指不足採信，並依相關事證認定女方指訴劉男有強制性交行為為真。

法官審酌劉男正值壯年，不循正當管道發洩性慾，竟以強制力性侵害被害女子，手段惡劣。犯案後不僅否認有不法行為，出庭最後陳述時還稱：「我是真心想要跟告訴人交朋友，我的工作環境有聽到一些傳聞，說這個女生行為不是很正常，我前面聽過她要訛我多少錢，我今天收到刑事附帶民事起訴狀，我覺得告訴人是有目的，這個才是她真正想要的」等話，誣蔑女子是為了向劉取得金錢才提告，顯見毫無悔悟之心。兼衡被告犯罪動機、手段、所生危害、未賠償被害人，以及從事工程業、離婚等生活情狀，判刑3年。

劉姓男子追求女同事被拒絕後，趁機意圖性侵未遂。法官審理後，指劉男手段惡劣且無悔意，依強制性交未遂罪判刑3年。全案可上訴。聯合報系資料照片
劉姓男子追求女同事被拒絕後，趁機意圖性侵未遂。法官審理後，指劉男手段惡劣且無悔意，依強制性交未遂罪判刑3年。全案可上訴。聯合報系資料照片

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