醫師檢查私密處 護理人員要在場

當醫師檢查私密部位時，一定要有與病人同性別的護理人員或適合的醫事人員在場。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片 醫界接連爆發醫師性騷擾、性侵、猥褻案件。醫改會執行長林雅惠提醒患者，當醫師檢查私密部位時，一定要有與病人同性別的護理人員或適合的醫事人員在場，如醫院拒絕配合，病人可拒檢，若醫師對胸部及生殖器觸診，務必要提高警覺。

林雅惠表示，醫師性騷擾、性侵、猥褻案件可分為二大類，一為權力性騷擾、性侵，一為看診時利用醫病權利不對等侵害病人，對於故意碰觸到病人隱私部位、涉及性騷擾、性侵等專科醫師「絕不可輕判縱放」。

門診醫療隱私規範二○○九年上路，但很多民眾仍不清楚內容，林雅惠表示，為避免就醫時遭到性騷、性侵，民眾就醫時應注意維護自己的就醫隱私，衛福部應加強宣導。

醫師公會全聯會理事長周慶明呼籲，各級醫療機構應加強性騷擾防治教育與訓練，增強醫療人員對性騷擾行為的敏感度與識別能力，並制定因應措施，讓每個人都能在無恐懼、無壓力環境中工作與生活。

醫師公會全聯會醫學倫理暨紀律委員會召集人、立委王正旭指出，全聯會對所有會員醫師均嚴格要求醫學倫理與紀律，另參考美國醫師學會、赫爾辛基宣言等倫理規範予以修訂，並納入智慧醫療、遠距醫療、醫療永續等相關倫理規範，比如說，遠距醫療應注意病人哪些隱私。