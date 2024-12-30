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醫師性騷住院醫 辭職轉他院執醫
台大醫院一名知名不孕症陳姓教授涉及以觸摸大腿、臀部方式性騷六名年輕女住院醫師，台大調查後記兩大過處分；他九月請辭獲准，轉至中部某醫院執醫。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，現行醫學倫理暨紀律委員會規範均為醫師對病人，未針對醫師間性騷，全聯會將於明年一月九日召開委員會研議醫師倫理規範。
周慶明表示，全聯會日前發函至台大醫院期盼這名教授案件，本月廿四日收到回函，台大指經院內性平會調查，教授確實涉及性騷；全聯會對此事深表遺憾，並表達對「性騷擾行為零容忍」，譴責對同事霸凌、性騷事件應依法懲處，也呼籲各級醫療機構應加強性騷擾防治教育與訓練。
周慶明說，這名教授的執業登記已從台北市轉至新北市，會請台北市及新北市醫師公會隨時注意相關調查進度。
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