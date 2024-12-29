醫師頻傳性侵、猥褻事件 民團呼籲：這是不能容忍的事

一向有著關懷病人形象的醫師，竟發生性騷、性侵及猥褻事件，醫病關係受到考驗；外界憂心，這些違法的醫師仍繼續看診。民團表示，醫師利用職務之便對病人性騷擾、性侵，「這是身為一名醫師的底線，更是不能容忍的事情」，醫師公會全聯會等醫師團體應重新檢討，擬定相關裁罰標準等，符合社會期待。

近期醫師遭撤銷執業執照、醫師證書事件，莫過於孔子第74代後代、被封為「全台最聰明醫師」的精神科名醫孔繁錦，其於2012年在診所內性侵女病患，去年以「強制性交罪」判刑4年，目前已入監服刑。但孔繁錦自2021年4月開始性侵女病患，經檢方提起公訴，一審於2022年12月判刑，今年6月判決定讞，8月入監服刑，但這段期間約850天，孔繁錦仍然開業看診。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，依「醫師法」第25條規定，若醫師違反以下五點，將交由所轄縣市的醫師公會或主管機關移付懲戒，包括醫師於業務上有重大或重複發生過失行為，或利用業務機會的犯罪行為，經判刑確定；以及非屬醫療必要的過度用藥或治療行為、執行業務違背醫學倫理，或業務上有不正當行為等。

台灣社會心理復健協會理事長滕西華說，醫師對非病人性騷擾，此屬醫師私德，但若是利用職務之便對病人性騷擾、性侵，如趁病患麻醉時予以侵害，此違反「醫師法」，但台灣醫師違法後，遭撤銷執業執照、醫師證書較其他國家而言確實不容易。

滕西華認為，這與台灣人喜歡表面上與人為善、不願意得罪人的文化有關，醫界也常認為，醫師都是同僚，不需要動不動撤照，因此，醫學倫理要求上，確實比其他國家較寬鬆。但醫師利用職務之便對病人性騷擾、性侵，病患可能是在麻醉狀態下，沒有機會反抗，「這是身為一名醫師的底線，更是不能容忍的事情」，醫界在精進醫術的同時，醫學倫理也應更為精進。