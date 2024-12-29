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媽媽的同居男友伸狼爪 國中女睡夢中遭上下其手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北國中女生因雙親離異，平常與爸爸同住，不時到桃園找媽媽，2022年11月間某日，媽媽的黃姓同居男友凌晨返家，趁她睡著拉她的手摸GG，還對她又吻又舔胸，事後向爸爸求救。桃園地院審結，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，將黃男判處1年8月，可上訴。

犯罪事實指出，黃男與女友在桃園中壢同居，女友前段婚姻有個13歲就讀國中的女兒不定期會來留宿，三人同房不同床，2022年11月13日凌晨4點，黃男慶生後自外返家，進房見少女熟睡不知抗拒，趁女友盥洗之際，站在床側抓握少女的右手撫摸自己生殖器，少女驚醒卻因不知所措裝睡，黃男不知少女已醒，傾身邊吻她唇、邊以手伸入上衣內撫摸少女胸部，掀開上衣舔左胸，伸入褲內撫摸下體，對少女猥褻得逞。

審理時，黃男矢口否認犯行，辯稱「我在111年11月12日晚上去慶生，隔天凌晨才回家，因為我喝醉對回到家後發生的事情完全沒有印象，但我確定我沒有對孩子猥褻」等語辯稱。律師更指，只有少女單一指述，欠缺其他補強證據，且少女母親於案發時，僅短時間待在廁所，進臥室時並未看到女兒或男友有何異常，與少女證詞不符，且少女未立刻將此事告知媽媽也不合常理。

法官痛批，黃男與女友是同居情侶，與女友的親生女兒同住，本應對少女善加照護、和睦相處，詎黃男僅為滿足一己性慾，悖逆人倫、反於綱常，無視少女生理心智尚未發育完全，罔顧她人格的健全發展及心理感受，對少女乘機猥褻，所為不僅對少女造成永難抹滅身心創傷，對她日後就兩性關係及家庭觀念認知所生負面影響，絕非輕微。

法官審酌，被告黃男犯後未能坦承犯行的態度，考量迄未獲取少女諒解或實際賠償損害，以及少女請求從重量刑的意見，再兼衡被告於審理中自陳所受教育程度為高中肄業，從事工程、餐飲業，家庭經濟狀況勉持等情狀，量處適當之刑，以示懲儆。

新北13歲國中女生到桃園找媽媽，卻遭媽媽的同居男友上下其手，桃園地院審結，將黃男依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判處1年8月，可上訴。示意圖／翻攝自Ｐixabay
新北13歲國中女生到桃園找媽媽，卻遭媽媽的同居男友上下其手，桃園地院審結，將黃男依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判處1年8月，可上訴。示意圖／翻攝自Ｐixabay

女友 桃園地院 猥褻

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