遭控曖昧簡訊破千則…家庭教師偷吃大20歲人夫 多次車震判賠25萬

台中1名女子擔任家庭教師期間和學生的爸爸發生婚外情，對方妻子無意發現老公手機有大量曖昧對話，不甘婚姻遭介入對她求償60萬元，女子辯稱該名人夫曾是她高中老師，彼此相差20歲否認不軌，但人夫坦承和她性交多次，法院判她應給付學生母親25萬元，可上訴。

妻子控訴，和先生已婚多年有3個小孩，該名女子曾擔任兒子的家庭教師，卻在2023年1月至今年9月間趁著她外出、工作空檔，偷偷和她先生有不當聯繫、傳曖昧簡訊，甚至發生性行為。

妻子說，無意發現先生通訊軟體有多達3220則訊息才驚覺，控訴女子侵害她配偶權造成精神痛苦，求償精神撫慰金60萬元。

女子抗辯稱，對方先生是她的高中老師，彼此相差20多歲，否認有學生的爸爸發生逾越男女不正常互動，也認為妻子提出的相關證據不足證明，主張駁回。

台中地院審理時，人夫出庭作證表示，自己今年1月多次在三民西路、華美西街一處停車場，在自己的電動車內和女子發生多次性行為；法院勘驗2人對話，也發現多為互傳表達關心、想你及愛意的親暱對話，顯見已逾越一般男女關係。