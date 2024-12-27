麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 律師籲保留空間給家屬

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，現由士檢偵辦中。路透社

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，現由士檢偵辦中。家屬委任律師發表聲明說，本案備受關注，無論資訊流通出於善、惡意或正確與否都加深苦痛，請各界保留空間及時間給家屬。

律師簡大為、廖瑞銓、王姿茜、李毓倫、孫全平、蔡尚謙昨天代家屬發表聲明表示，近期社會各界對於速食店所發生的職場不法侵害（性騷擾）與妨害性自主案件的關注與同理，家屬對此表達由衷的感謝。

聲明指出，本案已進入偵查階段，由士林地檢署偵查中，被害人家屬甫痛失至親、身心俱疲，無力獨自面對偵查訟累，已委由律師團隊協助後續司法程序。

律師團表示，礙於偵查不公開，實無法針對案件細節說明，必將傾力協助被害人家屬提出證物，配合偵查機關調查，釐清事實真相，還給被害人公道。

律師團指出，本案受到社會各界關注，相關資訊於社群、媒體中大量流通，但此資訊流通無論出於善、惡意或其內容正確與否，都是一再揭開未癒傷痕，加深家屬苦痛，因此敬請各界保留空間及時間給家屬，若有相關資料、事證希望提供協助追訴，或有安排採訪必要，請聯繫律師團隊。

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