國中男女校園做害羞事 女身分曝光求償「這原因」敗訴

高雄某國中男女學生情竇初開，學長要學妹傳猥褻影像供他觀賞，引發校園性平事件；學長向同學吐露學妹身分，學妹提侵權損害賠償30萬元。高雄地院民庭以學長僅點頭認可，未主動洩漏學妹身分，判學妹敗訴。

判決指出，這名國中男生與學妹交往，2年前雙方在網路聊天，男生要學妹傳猥褻影像，學妹傳給遮掩臉部的照片，多日後2人趁學校放學，進女廁發生口交性關係。少家法院認定男生涉引誘少年製造猥褻電子訊號製造罪。

學妹得悉學校調查性平案期間，學長向同學說出她的身分，令她遭受同儕非議，名譽權受損致身心受創，家長打民事官司，對這名男生求償30萬元。男生家長主張，性平調查事件內容，小孩雖曾向他人提及性平事件，但不是他透漏女生身分，無法證明與女生的名譽損害有因果關係。