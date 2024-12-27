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17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度道歉：會改進做得更好

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

最近掀起熱議的少女遭職場性侵案，起於台北一名17歲少女，於2022年在麥當勞打工期間，遭李性主管性侵長達一年，離職後又遭詐騙，身心重創，罹患憂鬱症最終輕生，此案還在調查審理中。麥當勞今（27日）二度發聲明稿道歉，文中指出，「台灣麥當勞會改進，做得更好。」同時強調，「性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。」

麥當勞最新聲明如下：

台灣麥當勞會改進，做得更好。

「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，為員工打造安全的職場，也一直是我們的心願。

然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。在此，台灣麥當勞對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意；對於辜負社會大眾的高度期待，我們深感抱歉。

為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，我們會在制度上深切檢討。除了既有的電子申訴管道外，我們也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。

同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，提供即時且必要的協助。持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練，更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。

關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾之申訴；我們隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱。性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事，純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。

提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，台灣麥當勞責無旁貸；謹在此重申，我們鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害，對加害者絕不寬貸，並將追訴到底。

此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、以及做得更好的機會。我們承諾，一定會落實前面各項措施，避免憾事再度發生，以不負社會大眾的支持與期待。

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安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

麥當勞二度發出道歉聲明。圖/摘自麥當勞官網
麥當勞二度發出道歉聲明。圖/摘自麥當勞官網

職場霸凌 麥當勞

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