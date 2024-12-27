女子抖出9歲起連遭性侵10年！法官重判惡姑丈

高雄1名女子因父母離異，在國小期間便寄宿姑媽家，10年間竟遭姑丈性侵多次。女子成年後，不滿姑丈一再惡言相向，才抖出這些年的遭遇。高雄地方法院依連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪，對這名姑丈重判9年10月徒刑。

判決指出，這女子在2005年便與弟弟寄宿姑丈家，不料，當年她剛上國小三年級開學不久，時年33歲的姑丈趁她姑媽帶她小孩和2名表弟在工廠加班，姑丈趁家中沒他人，便性侵她得逞，後來她如果抗拒便遭姑丈打罵，她僅能長期隱忍不說，直到2015年她高中畢業後才搬離姑丈家。

這女子原本打算塵封秘密，但每偶遇姑丈，姑丈便罵她白癡、腦殘羞辱她，直到2020年遇姑丈惡言相向，甚至在她停機車的地方，寫下「白癡專用」等字眼，她氣不過才告訴父親和弟弟往年的不堪，自訴幾乎每天都無法放鬆入眠，經常做惡夢，父親一度要打姑丈，憤而帶她報警。

女子的姑丈稱當年是基於「好奇」，問她要不要試試看，確定她沒反對才發生性行為，後來大概每周會發生2至3次，直到外甥女搬離。

法官認為，女子當年才9歲，對兩性生理認知顯然不足，但她姑丈已33歲，以體型優勢及親屬尊卑身分壓制女子，還曾因女子抗拒而動手打人，足以明確妨害女子的性自主決定；身為姑丈應知甥女還是學齡兒童，並受他所照顧者，竟為滿足個人性慾戕害甥女性自主，判決9年10月徒刑。全案可上訴。