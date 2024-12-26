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獨／國王遊戲3男侵犯1女 涉案者選上鄉代判決定讞遭解職

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣原鄉20多歲女子小音（化名），2022年11月初在臉書沉重描述，她遭3名「部落哥哥」侵害，其中2人還為人父，其中一人在羈押期間還選上鄉民代表；最高法院近日判決確定，3人均犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處有期徒刑4年6月。這名代表依法解職。

屏東縣政府民政處表示，近日已收到法院判決，最高法院判決在12月5日宣判，全案定讞，這名鄉代被判處4年6月，依法解職。根據選罷法規定，犯刑事案件，該選區代表不遞補。

犯案3人有一人在檢方偵辦羈押期間還選上鄉民代表，去年7月屏東地院5萬元交保後，這名鄉代也完成宣誓就職，平日會在部落看到這名鄉代跑行程。由於全案定讞，依選罷法規定解職。檢方表示，待收到法院相關卷證後，會盡快依法發監執行。

判決指出，全案發生2022年8月7日晚間，三人先在卡拉OK店歡唱後，再到其中1男家中喝酒聊天玩國王遊戲

小音在國王遊戲過程中，曾服從指示而隔著褲子撫摸其中一男胯下，未料三人竟萌生色慾，假借國王遊戲贏家指揮地位，將小音扶進房間後，對小音上下其手撫摸搓揉胸部、下體，對小音強制猥褻，導致小音心理創傷至今仍難撫，到醫療院所就診，經醫院通報後，檢警偵辦，全案曝光。

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屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，法院判決定讞，三人各處有期徒刑4年半。示意圖。圖／報系資料照
屏東原鄉返鄉女青年小音（化名）遭3名部落哥哥伸狼爪，其中一人還當選鄉民代表，法院判決定讞，三人各處有期徒刑4年半。示意圖。圖／報系資料照

國王遊戲 屏東縣政府 選罷法

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