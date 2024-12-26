麥當勞性侵案挨罰100萬 婦團：輕忽補救措施的細緻度

台北市一名少女在麥當勞打工疑遭主管性侵，上月墜河死亡。台北市勞動局昨認定麥當勞未給予被害人相關協助，情節嚴重，昨依違反「性別平等工作法」裁罰100萬元。現代婦女基金會今聲明，很多企業處理職場性暴力事件時，輕忽了「採取立即有效糾正補救措施」的細緻度，應更加嚴謹、深化同理被害者處境，呼籲若發生性暴力事件，雇主應積極採取各項措施，避免被害人再受侵害，而非僅止於將加害者解職。

現代婦女基金會表示，麥當勞爆出員工遭主管性侵後輕生事件，業者雖已依法進行性騷擾申訴調查，並依調查結果將行為人解雇，但卻為何仍讓被害人家屬無法接受、社會大眾揚言抵制？這是因為很多企業輕忽了「採取立即有效糾正補救措施」的細緻度，更忽略了「性侵害就是最嚴重的性騷擾」，所需採取的補救措施面向應該更加嚴謹及深化同理被害者處境。

性工法規範雇主端的防治責任，預防層面包括要有公開揭示的申訴處理管道、防治性騷擾措施及懲戒規範、實施教育訓練等，並在性暴力事件發生後採取立即有效之糾正補救措施、依被害人意願受理申訴及調查等。

現代婦女基金會說，所謂的立即有效之糾正補救措施，意即雇主應採取一切避免被害人再受騷擾侵害的作為，如訪談或調查相關人員，了解來龍去脈，以同理心對待並關懷慰問；依被害人意願調動其或行為人的職務、班表、辦公地點；提供或轉介被害人需要的諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源，若被害人需於上班時間尋求上述協助時，應予以公假而非用自己的休假時數；受雇者500人以上規模的雇主，因被害人請求，應提供至少二次心理諮商協助；視行為人狀況，安排輔導教育、醫療或心理諮商資源等，協助其改善不適當行為。

面對重大性暴力事件，現代婦女基金會也建議事業單位應全面進行員工教育訓練，重申內部性騷擾防治措施及申訴管道，確保每位主管及員工都知曉性暴力樣態、權益，及強化不應對任何人施以性暴力、不容忍性暴力的態度，並應積極了解是否還有其他被害人及啟動後續協助程序。

現代婦女基金會說，性暴力所帶來的創傷甚鉅，不只對於事件被害者，身邊的至親好友亦深受影響，也將造成企業難以修復的聲譽重創，沉痛呼籲社會必須重視具權勢地位者利用其身份與職務，加諸私慾於他人的重大惡行；更呼籲若發生性暴力事件，雇主應積極採取各項措施，避免被害人再受騷擾侵害，而非僅止於將加害者解職。