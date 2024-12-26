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涉加入創意私房 北市警派出所內偷拍50人

聯合報／ 記者蕭雅娟廖炳棋／台北報導

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片
台北市大安警分局警員郭昇翰涉加入色情網路論壇「創意私房」會員購買未成年影像，還在派出所內偷拍逾五十人，並留存上百張「截圖照」，部分被後製成裸露下半身生活照；台北地檢署昨依個資法、兒少性剝削等罪起訴。

大安警分局表示，郭員今年十月被查獲違法影像就表示將自行請辭，隨即被羈押禁見，分局已報市警局記兩大過免職處分；全案進入司法階段，配合檢、院偵審。

台中地檢署指揮刑事局偵辦創意私房案，查出郭昇翰為高級會員，涉購買未成年影像；檢警搜索郭姓員警手機意外發現偷拍影像，另案查出郭涉嫌在執勤期間偷拍穿著寬鬆衣物女性，查扣ＵＳＢ隨身碟中另發現上百張偷拍「截圖照」。

檢警查出郭男有三種犯罪方式，包括在派出所一樓無障礙廁所雜物堆中藏放攜帶式針孔，鏡頭對著如廁者臉部，曾偷拍到三名兒童如廁，涉犯個資法、兒少性剝削防制條例；郭男也涉在派出所蹲式廁所持手機伸進門板下方偷拍；另涉在執勤中持手機由上往下偷拍女性民眾肌膚。

郭男隨身碟中至少上百張影像截圖照片，留存照片檔中還有將偷拍的臀部等「私密部位」，自行後製貼上被害人上半身「生活照」，製成單張照片存放。

郭男坦承偷拍，但「不是每天錄」，上班時將針孔放在派出所廁所雜物堆中，下班就拿走，影像都是自己看，沒有外流。

檢方清查影像，認為郭男涉嫌從二○二二年起偷拍至少五十人，其中三名兒童，能具體辨識的被害人包括同事、民眾有八人；昨天偵結，依妨害秘密、妨害性影像、個資法、以違反本人意願方法使兒童被拍攝與性相關影像等罪嫌起訴。

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