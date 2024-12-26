台版N號房 「台蘿教主」71罪判12年

台版N號房案全台86名少女受害，法院判主嫌1年5月至12年。示意圖／ingimage 潘姓男子和外號「台蘿教主」陳姓共犯等六人，在網路社群自稱「台版Ｎ號房」，涉威逼利誘少女自拍性影像，包括變態羞恥影像，再持不雅片販賣賺得八百萬元，檢方痛斥泯滅人性起訴求刑最重卅年，法院昨判一年五月至十二年不等。

台中地方法院認為，檢察官求刑五至卅年，尚屬過重，有違罪責相當原則；檢方將在收到判決書後研議是否上訴。有檢察官認為，本案脅迫少女自拍性影像，意圖營利應加重本刑，最輕十年起跳，何況情節變態惡劣、犯罪次數多，量刑顯過輕。

檢方調查，潘男在Telegram創設「ＳＣＰ」社群，販賣、交換少女性影像，陳男加入後對外自稱學韓國「Ｎ號房」 事件，陸續再吸收張姓、劉姓、蘇姓及李姓等四名男子。

陳男自封「台蘿教主」在網路騙少女高薪招募模特兒、送iPhone等，誘拐到聊天室要她們自拍性感照、裸照，被害人誤信可賺錢上鉤；陳為滿足特定群眾性癖好，再持裸照威逼少女自拍一些變態、不堪入目的自慰行為等影像。

檢方發現，被害少女年齡介於九歲至十七歲，陳還製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍否則就散布；檢察官痛斥潘、陳等人把少女視為玩具，泯滅人性，具體求刑五至卅年。

台中地院審理一年多，認為潘等人嚴重戕害少女身心，有人坦承、和部分少女調解賠償完畢，有人卸責，犯罪後態度不佳。審酌一切情狀後，昨依意圖營利散布兒童或少年性影像罪、意圖營利使兒童或少年自行拍攝性影像罪，認定潘男犯卅二罪判六年；自稱台蘿教主的陳男犯七十一罪判十二年；劉男犯五十四罪判十年、張男犯八罪判三年，李男犯廿三罪判八年六月；蘇男犯兩罪判一年五月、緩刑四年。