兒盟爆包庇性騷 北市調查成案

兒福聯盟爆發主管包庇員工性騷擾。一名專員遭男前輩性騷擾，反映後主管竟稱男同事行為「貼心」，內部性騷調查也不成立，經北市勞動局外部調查，認定性擾案成立。

這是3月8日新版性平3法上路後，北市勞動局接獲首起兒福聯盟性騷申訴案件。

這名年輕女性專員遭男前輩糾纏騷擾，長期感受不舒服，例如男方言語稱正妹、你好上鏡等，還會突然出現在女方住家附近等，堅持要送她上班，讓她相當害怕。兒福聯盟卻認為這是資深同事的「貼心」舉動，上級長官還稱「他想追妳」，內部調查性騷不成立。

女專員不堪其擾，依「跟騷法」提告，並向北市勞動局申訴，勞動局調查認定男前輩行為構成「敵意性環境性騷擾」，兒盟才記1小過，但並未調職，反而是女專員被遠調其他單位。

勞動局表示，今年4月11日收到被害人申訴，是因兒福聯盟調查性騷不成立，她才向勞政機關提出救濟調查，調查後，認定男同事行為已構成性騷，性騷案成立。

兒福聯盟雖記男性資深員工1小過，性騷被害人則調離原職。勞動局說，因事業單位內部有其懲處規範，勞動局難進一步論定懲戒太輕，只能回歸雇主管理機制。

對此，兒盟表示，2月1日接獲申訴人求助，2月7日即成立調查委員會查證。經完整調查流程，並經勞動局調查回覆，行為人確有不當行為，已依勞動局處置建議及兒盟獎懲辦法規定懲處。

至於為何是受害者調離職位？兒盟解釋，有徵詢申訴人並依其意願與專長協調設置新職位，協助轉調，保障申訴人的工作權益及身心安全。對於處置結果不如申訴人所期待，兒盟深感遺憾，將持續溝通。