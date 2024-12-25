壽司郎連爆2起性騷擾！女員工遭同事亂摸強吻 男主管黏上身繫圍裙

性騷擾示意圖。聯合報系資料照

麥當勞近期傳出17歲女員工因職場性侵案件而輕生身亡，引起社會高度重視。來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，近期也傳出性騷擾事件。據「TVBS新聞網」報導，一名19歲受害女員工投訴，今年4月打工時遭男同事誘騙至休息室，並遭男同事摸手、強吻，導致自己憂鬱症加重。另外在別間壽司郎分店，也遭爆出男主管多次以幫忙女員工重繫制服圍裙為理由，造不必要動作碰到腰與身體部位，造成受害者不舒服。

根據「TVBS新聞網」接獲的民眾投訴，指出一名19李姓女員工，遭張姓男同事在沒有監視器的休息室強摸雙手、強吻。李姓員工向店長反應後，張姓男子也否認行為，強調自己沒有性騷擾。事後壽司郎雖派區經理慰問李小姐，但李小姐也申請離職。直至李小姐提告，張男才出示道歉信，並僅願意賠償3萬元。和解過程中，對方媽媽也直言「把我殺了我也沒這麼多錢賠你」，讓李小姐決定再上訴。

除了此事件外，「TVBS新聞網」也爆出壽司郎另一起性騷擾事件。報導中指出，另間分店的李姓男主管，在受害人剛入職時，就會積極詢問「有沒有男朋友」、「談過幾次戀愛」等問題。在新人教育訓練時，也會執意要幫忙繫制服圍裙綁帶，並在過程中以不必要動作碰觸腰部、身體，讓受害人心生不適。另外受害人也投訴，指出李姓男主管在女員工圍裙沒有鬆掉的情況下，仍會主動說要協助繫緊，且同樣會對其他新進女員工提出相同要求。

針對不同分店接連傳出性騷擾事件，壽司郎表示，接獲李姓女員工提出申訴後，立刻啟動調查程序。在深入調查的過程中，涉案男員工最初否認指控，但隨後承認自身不當行為。基於調查結果，本公司立即給予男員工解僱處分。