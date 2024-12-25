台版N號房煉獄…主嫌誘脅少女拍片吃穢物 檢求刑30年法院認過重

台中地檢署偵破台版「N號房」案，抓到主嫌潘男、自稱「台蘿教主」的共犯陳男等6人，其等威逼利誘索取86名少女自拍性影像在網路社群販賣賺得800多萬元，還逼少女吃穢物、異物插下體，檢方痛斥泯滅人性起訴最重求30年徒刑，法院認為求刑過重，僅判1年5月至12年，1人緩刑，可上訴。

檢方查出，潘男（35歲）2021年在Telegram創設的「SCP」社群，專以販賣、交換少女性影像，潘再招募平時經營牛肉麵店的陳姓男子（37歲）加入，陳對外自稱學韓國「N號房」 事件，陸續又吸收張姓、劉姓、蘇姓及李姓等4名男子。

陳男更自封「台蘿教主」透過IG向少女佯稱高薪招募模特兒、送IPHON等，誘拐至Telegram聊天室要她們自拍穿制服照，並佯稱每次接案酬勞數萬元、保證影片絕不會外流，少女們誤信可賺錢就上鉤。

檢警發現，陳男為滿足特定群眾性癖好，要求少女自拍異物插入下體、吃穢物、拿美工刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部下體及自慰等，還製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍否則就散布，導致全台至少86名少女遇害，年齡介於9歲至17歲，潘等販賣性影像3個多月就賺進800多萬元。

有少女遇害天天被逼自拍裸照，做出羞恥動作，坦言簡直身處煉獄。檢察官痛斥，潘等人沒將少女視為「人」而是當成「玩具」，簡直泯滅人性，就潘、陳、劉各求刑30年，其餘5至7年。

台中地院審理1年多，今依意圖營利散布兒童或少年性影像罪、意圖營利使兒童或少年自行拍攝年性影像罪，認定潘男犯32罪判6年、自稱台蘿教主的陳男犯71罪判12年、劉男犯54罪10年、張男犯8罪3年、李男犯23罪判8年6月，蘇男犯罪判1年5月、緩刑4年。

中院指出，潘男等6人加入SCP群組，以脅迫、詐術取得少女自拍性影像，還逼用異物插下體、吃屎、喝尿，或在身上刻不雅文字、以尖銳物品穿刺胸部及下體等極度私密影像，甚至用金錢誘惑、假網戀取得裸照，嚴重戕害少女身心。

中院認為，潘等6人有人始終坦承、和部分被害人調解賠償完畢，有人卸責，犯罪後態度不佳，根據犯罪態樣、時間間隔、侵犯法益，等一切情狀，予以量刑。