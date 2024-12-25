色男把小姐壓在馬桶上逼口交 他賠錢又熱心公益判緩刑

台中黃姓男子上酒店尋歡作樂，幾杯酒下肚見包廂19歲陪酒小姐年輕貌美，竟尾隨她進廁所不顧反對，強壓她在馬桶上逼口交、性侵得逞，犯後坦言「喜歡她才衝動」；法院以黃賠償和解獲原諒，平時熱心公益，減刑後依強制性交罪判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，黃男2022年11月21日到北區酒店包廂消費，他因酒意見1名剛滿19歲年輕小姐去上廁所時，尾隨進去不顧對方反對，趁她坐在馬桶上強吻、襲胸，還脫褲逼度對方口交，進而指侵害、性侵得逞。

小姐當時礙於包廂內都非熟人，一度想撥動衛生紙盒蓋引起注意但沒人發現，又因太過懼怕想馬上離開才以「下次」為由敷衍黃並脫身。小姐當時坐檯時間尚未到就藉故離開，並在大廳向其他同事、經紀人哭訴，最後報警提告才曝光。

台中地院審理時，黃男均坦承不諱，與被害小姐證詞相符，也有現場大樓監視器、醫院驗傷可佐；黃男犯後自稱「因有點喜歡她，所以一時衝動對她做這些事情」，還說「我現在很後悔，我不會再犯了。」

法院審酌，黃男動機是酒後情慾失控，且已經和小姐和解、賠償完畢，對方也同意法院給予黃男緩刑，考量後認為黃符合刑法第59條情堪憫恕予以減刑。