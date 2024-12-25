兒盟爆前輩跟騷女專員 主管機關衛福部籲「依法處理」

兒福聯盟爆發主管包庇員工性騷擾。一名資深員工騷擾女性專員，不僅出言騷擾，還在對方住家附近徘徊，被依跟騷法提告，後續也被勞動局認定構成性騷擾。剴剴案發生後，兒盟已從教育部改由衛福部管理，衛福部社家署長周道君說，兒盟身為雇主，應依法處理性騷擾事件。

一名兒盟女專員受前輩騷擾，該名前輩曾在未告知下，就出現在女專員住家附近，堅持要送她上班，讓女專員相當害怕。向上級反應後，兒福聯盟卻認為這是資深同事的「貼心」舉動，上級長官還稱「他想追妳」，內部調查性騷不成立。

該名女專員無奈之餘只好依跟騷法提告，主管還幫男前輩脫罪，要她撤告，等到北市勞動局調查確立後，兒盟才懲處行為人。勞動局則表示，受雇者先向雇主申訴調查不成立後，她才向勞政機關提出救濟調查，調查之後，認定男同事的行為已經構成性騷，性騷案成立。

日前立委及社會各界發現兒福聯盟雖隸屬於教育部，業務卻以社會福利相關標案、方案為主，恐導致主管機關無法有效管理其社福工作，在協調下，兒盟已於9月3日改為隸屬衛福部，財務及業務全由衛福部督導。