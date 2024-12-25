台中棒球教練涉性侵學童增至33人 教局：農曆年前結案
台中某國小棒球教練涉嫌在校6年性侵小選手，檢警已查扣教練的手機、電腦，爆料此案的市議員江和樹曾指出，教練的電腦「D槽很滿」。中市教育局持續調查，受害學童陸續增加，已達33人。
教育局指出，校方依教育部規定10月28日召開性平會組成調查小組，持續訪談受害學生及同學，發現學生人數從25人、31人，現在已有33名被害者，學校原訂12月27日完成調查，因通報人數增加，依規延長調查期限1個月，直到在114年1月27提報告，教育局表示「加速調查中。」
教育局表示，某校棒球教練疑涉性平事件，除司法偵辦外，依市長盧秀燕指示正全面擴大調查，找出潛在的受害者，另加強對所有受害者的輔導；另外，市府法制局成立法律協助小組，幫學童、家長、教育局、校方，進行法律上的追究等。
教育局說明，有關學校疑似未確實依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，進用前、後應至查詢系統確認是否有不得進用情形，導致這名姓教練持續在學校長期從事訓練工作，教育局一定追究學校相關人員的責任及疏失，積極調查釐清中。
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