爆包庇性騷 兒盟：2月接獲申訴即展開調查、懲處行為人

兒福聯盟爆發主管包庇員工性騷擾。一名兒盟女專員受前輩騷擾，向上級反應，主管竟稱讚對方「貼心」，無奈之餘只好依跟騷法提告，主管還幫男前輩脫罪，要她撤告，等到北市勞動局調查確立後，兒盟才懲處行為人。對此，兒盟今天說，今年2月接獲申訴後立即依法成立調查委員會，除懲處行為人，也提供申訴人法律諮詢與心理諮商服務。

兒盟一名女專員被男前輩糾纏騷擾，男方不僅私訊轟炸、突然出現在她家附近，堅持要送她上班，女專員向上級反應後，主管竟稱讚對方貼心，只好依「跟騷法」提告，並向北市勞動局申訴，勞動局調查後認定男前輩的行為構成「敵意性環境性騷擾」，兒盟才記一支小過，但並未調職，反而是女專員被遠調其他單位。

兒盟說，自今年2月1日接獲申訴人的求助，便立即依法於2月7日成立調查委員會進行查證。為確保調查的公正性與專業性，特別邀請兩名外部律師擔任調查委員。經完整的調查流程，並經勞動局調查回覆，行為人確有不當行為，兒盟已依勞動局處置建議及兒盟獎懲辦法規定進行懲處。

有關懲處行為人，兒盟強調行為人依據勞動局建議及兒盟獎懲辦法進行懲處。也在接獲申訴後，即刻採取適當的工作處所隔離措施，後續徵詢申訴人並依其意願與專長協調設置新職位，並協助轉調，保障申訴人之工作權益及身心安全。

針對申訴人，兒盟提供外部法律專業諮詢資源、心理諮商服務，申訴人至今年12月仍持續進行心理諮商。同時，在全體員工所參與的會議中，向同仁宣導並確保申訴專線及信箱的暢通，任何投訴都能得到即時、公正的處理，也已完成全體管理人員的性騷擾防治教育課程，並加強管理階層的相關處遇意識。