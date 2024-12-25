獨／送IPHONE誘拐…台版「N號房」逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

國內去年爆發台版「N號房」事件，台中地檢署抓到潘姓男子為首6人，誘拐全台86名少女自拍猥褻性影像還在Telegram社群網站販賣賺800多萬元，還逼少女做出吃穢物，異物插下體動作，陳姓共犯還自稱「台蘿教主」；台中地院審理1年多，今判潘等6人1年5月至12年不等徒刑，可上訴。

台中地院今上午10點宣判，依組織、兒童及少年性剝削防制條例等，判潘男6年、自稱台蘿教主的陳男12年、劉男10年、張男3年、李男8年6月，蘇男1年5月並宣告緩刑4年，應提供100小時勞務、參加法治教育3場且交付保護管束。

全案因台中地檢署檢察官陳祥薇3年前接獲的1封檢舉信，其稱網路販賣大量少女性影像，被害人遍布全台，檢警層層突破抓到潘男（35歲）2021年在Telegram創設的「SCP」社群，網友想成為會員觀看，還要繳交「投名狀」也就是提供少女猥褻影片做交換。

檢警查出，潘再招募平時經營牛肉麵店的陳姓男子（37歲）加入，並對外自稱模仿韓國「N號房」 事件，陸續又吸收張姓、劉姓、蘇姓及李姓等4名男子。

其中，陳男更自封「台蘿教主」透過IG向少女佯稱高薪招募模特兒、送IPHONE等，誘拐至Telegram聊天室要她們自拍穿制服照，並佯稱每次接案酬勞數萬元、保證影片絕不會外流，少女們誤信可賺錢就上鉤。

檢警發現，陳男為滿足特定群眾性癖好，要求少女自拍異物插入下體、吃穢物、拿美工刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部下體及自慰等，最後發薪前卻囂張告知少女「一切都是詐騙」，還製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍否則就散布。

檢方統計，潘等人取得大量少女性影像後，在SCP販賣短短3個月就賺得800多萬元，被害少女遍布全台，年齡介於9歲至17歲，檢警透過人臉辨識確認身分，由10名檢察官2個月內北、中、南奔波就訊完86名少女。

據了解，被害少女多數家庭功能不彰，有人甚至想貼補家用才天真遇害，更有人直言受騙不敢聲張，遇害時天天被逼自拍裸照，做出羞恥動作，持續1個多月宛如身處煉獄。