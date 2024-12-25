北市警員是「創意私房」會員 涉派出所女廁裝針孔偷拍 今起訴移審
台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，且被查出是色情網路論壇「創意私房」會員，遭依妨害秘密罪嫌羈押獲准。台北地檢署今天偵結依兒少性剝削等罪嫌起訴，今早郭昇翰移審法院，預計下午開移審庭。
據悉，28歲郭姓警員原任職大安分局羅斯福路派出所，今年2月調敦化南路派出所，任職羅斯福路派出所期間涉偷拍。
全案起源於，台中地檢署指揮刑事局偵辦創意私房案，查出郭為高級會員涉案，大安分局督察組獲悉，報台北地檢署指揮偵辦，今年10月28日通知郭到案說明，並搜索敦南所及其基隆市住處，查扣電腦及手機發現偷拍影像檔案，詢後依妨害秘密罪移送北檢。
郭到案時提出辭職報告。大安分局表示，調查期間郭自覺已不適任警職，提出辭呈，惟在職期間涉犯妨害秘密等案事實明確且惡行重大，仍將嚴懲予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言