北市警員是「創意私房」會員 涉派出所女廁裝針孔偷拍 今起訴移審

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，且被查出是色情網路論壇「創意私房」會員，遭依妨害秘密罪嫌羈押獲准。台北地檢署今天偵結依兒少性剝削等罪嫌起訴，今早郭昇翰移審法院，預計下午開移審庭。

據悉，28歲郭姓警員原任職大安分局羅斯福路派出所，今年2月調敦化南路派出所，任職羅斯福路派出所期間涉偷拍。

全案起源於，台中地檢署指揮刑事局偵辦創意私房案，查出郭為高級會員涉案，大安分局督察組獲悉，報台北地檢署指揮偵辦，今年10月28日通知郭到案說明，並搜索敦南所及其基隆市住處，查扣電腦及手機發現偷拍影像檔案，詢後依妨害秘密罪移送北檢。