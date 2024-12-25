兒盟爆包庇性騷！老鳥糾纏女專員卻稱貼心 北市調查成立

兒福聯盟遭爆主管疑包庇性騷。北市勞動局今年4月接獲兒福聯盟一名年輕女專員申訴遭資深男同事糾纏騷擾，其實這名女性專員已經向雇主申訴，不過當時兒福內部性騷調查不成立，勞動局外部調查後，認定性擾案成立。

據了解，這名年輕女性專員遭受男性資深同事以言語、行為性騷，讓她長期感受不舒服，如言語會稱正妹、你好上鏡等，甚至還會在沒告知下，就出現在女專員住家附近等，堅持要送她上班，讓女專員相當害怕。但兒福聯盟卻認為這是資深同事的「貼心」舉動，上級長官還稱「他想追妳」，內部調查性騷不成立。

勞動局表示，勞動局是在今年4月11日收到被害人申訴，是因當初兒福聯盟調查性騷不成立，受雇者先向雇主申訴調查不成立後，她才向勞政機關提出救濟調查，調查之後，認定男同事的行為已經構成性騷，性騷案成立。

目前兒福聯盟已記男性資深員工1支小過，性騷被害人則是調離原職。勞動局表示，一般被害人不服雇主處理結果，因事業單位內部有其懲處規範，勞動局難進一步論定懲戒太輕，只能回歸到雇主的管理機制。