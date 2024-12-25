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【重磅快評】冷對主管性侵少女工讀 麥當勞令人難下嚥

聯合報／ 主筆室

年僅16歲的少女為分擔家計，兩年多前在北市麥當勞打工，卻遭李姓襄理連續一年利用權勢性侵無數次，她為保住工作而隱忍，以致罹患憂鬱症，直到離職後才鼓起勇氣向公司申訴並報警，調查得不到正義，少女上個月初輕生，母親不甘心業者置之不理，將此事po網，連日來鄉民四處討伐。麥當勞廣告唱著「都是為你」，卻連未成年女工讀生的性命都接不住。

麥當勞號稱幸福企業，但這起權勢性侵事件正好發生在2023年台版me too事件之際。政府火速增修「性平三法」，特別重罰職場權勢性騷。社會燃起性平怒火，仍無法照亮麥當勞的陰暗角落。知名模範企業有狼人向少女一再性侵，案發後沒有對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社福資源等必要之服務。只因被害人是「離職員工」。

從法律層面，麥當勞受理申訴，但卻以「性騷案」處理，而且調查小組還企圖往「兩情相悅」方向發展。小組從被害人處得知加害主管也向另名女工讀生下手，顯有慣犯之嫌，公司可有積極調查嗎？目前只看到辭退切割了事。也引得網上盛傳該名自稱「富二代」的主管是老闆親戚。

除了依法論事，社會對麥當勞有更高的價值期許。一個以「親子幸福時光」為形象的連鎖餐廳，職場裡聘雇不少未成年工讀生，竟沒有相應的人道關懷。雇主有責任提供安全工作環境，但未成年的被害人不斷被主管拖到沒有監視器之處性侵、指侵，主管連乾貨區這類儲放材料的地方都能一逞獸慾。顧客還能相信麥當勞承諾餐點「安心品質」嗎？也讓人懷疑，公司的管理制度是否出了問題。

麥當勞澄清稿以「離職員工」稱呼被害人，刻意切割。交代今年三月以來法律應處措施，唯獨避談是是否對被害人提供協助安慰。直到鄉民發揮網路正義，盛傳加害人是老闆親戚，公司才緊急發澄清稿，派人拎一盒水果上門慰問。麥當勞漠視性侵案發生在自家餐廳裡，不重視道義責任，犧牲一條人命後，還是只關心老闆形象有無被謠傳傷害。種種自私、欠缺人性的作法，是社會對其質疑失望的主因。

值得追究的是，麥當勞五月結案後，有無向台北市勞動局申報。依性平工作法規定：雇主接獲被害人申訴時，應通知地方主管機關；經調查認定屬性騷案件，應將結果通知地方主管機關。地方主管機關應規劃整合相關資源，提供或轉介被害人運用。根據勞局說法，12月初接獲民眾陳情，才限期業者回復相關資料。顯然勞局後知後覺。麥當勞及台北市府是否官商包庇，市議員必須追究到底。

me too運動火熱時，盛傳「人選之人」的台詞：我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了。如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。台灣社會很健忘，以致於在性平運動之後，還是讓一個弱勢少女凋萎在歡樂黃金拱門的陰影裡。

麥當勞傳出少女工讀生因遭主管性侵輕生，示意圖。路透
麥當勞傳出少女工讀生因遭主管性侵輕生，示意圖。路透

主管 被害人 麥當勞

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