17歲少女遭性侵逼死…「麥當勞沒責任？」律師逆風發聲：他們盡力了

北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。麥當勞示意圖，非事件店家。 路透 北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。母親也出面揭露，事後涉案主管一句道歉都沒有，對於麥當勞和司法程序無法接受。對此，律師簡大為也表示，在完成性騷擾調查後，麥當勞的責任恐怕已經盡了。

外界好奇，在這起事件中，麥當勞要負責嗎？簡大為在IG上發影片回應這起事件，認為麥當勞的問題出在他只調查了性騷擾，卻沒有處理性侵害的部分，法律上來說，性侵是一件非常重大的案件，在沒有公權力的狀況下，只要把性騷擾處理完就好，性侵害的部分交給地檢署處理。

簡大為說，目前看來，麥當勞的確完成了性騷擾調查，並把涉案主管給開除了，這時候如果沒有其他的事證可以說麥當勞有瀆職，其實他責任已經盡了，也無能為力，「只有被告往生後才會停止調查，如果是被害人往生，偵查還是會繼續下去，相信這件的結果也會還被害人一個公道」。

少女母親表示，涉案主管事發後連一句道歉都沒有，也不覺得自己有錯，甚至傳訊「賠償多少錢？」旋即收回訊息，少女及時截圖請法扶律師協助，在檢方偵辦期間，主管接獲地檢署通知，還不斷追問「發生什麼事，為何我要去開庭？」

母親說，不會讓對方到女兒墳前賠罪，但希望他對著女兒的照片賠罪，如今等他們一個道歉等到女兒都沒了，這個結果誰能接受？

另外，外界流傳涉案主管身分為台灣麥當勞董事長的家族成員，當初面對少女要提告，竟回「我富二代你告不贏」，對此，麥當勞也火速澄清，網路資訊皆是謠傳，同時麥當勞也強調已經提供檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交代。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980