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網傳性侵少女「惡狼主管」為董事長親戚？麥當勞說話了

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網傳性侵少女主管為董事長親戚？麥當勞火速澄清：是謠傳

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導

北市一名17歲少女在麥當勞打工時，因排班權利遭麥當勞主管性侵長達1年，並且得到憂鬱症，最終輕生，此事件不僅引發社會輿論關注，網路也一度盛傳，該涉案性侵主管疑似為台灣麥當勞董事長的家族成員，對此，麥當勞也火速澄清表示：「網路資訊皆謠傳，該主管不可能和董事長有關，也確定不是遠房親戚」。

隨著性侵話題持續延燒，涉案男子身分遭起底，有媒體報導，該名李姓主管家中集團旗下事業包攬電機業、大飯店、高爾夫球場等，財力相當雄厚。而受害少女母親受訪時也表示，當初面對少女要提告，涉案主管竟稱「我富二代你告不贏」，因此引發網友猜測，是否與麥當勞背後的仰德集團有關？

對此，麥當勞除表示一切皆為謠傳，同時麥當勞也公開案件處理程序，並強調已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。

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涉案李姓男子急忙關閉社群帳號避風頭，但仍遭網友截圖瘋傳。圖／取自Threads
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主管 性侵 麥當勞

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