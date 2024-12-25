聽新聞
0:00 / 0:00

下藥性侵又拒捕 遊艇大亨判15年

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。圖／聯合報系資料照片
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。圖／聯合報系資料照片
有「遊艇大亨」稱號的張志傑在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判應執行刑九年，他畏罪逃亡遭通緝，去年九月落網。台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判十五年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

張志傑綽號「張約翰」，二○○七年中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張二○一七年間曾撿屍酒醉女子性侵得逞，獲緩刑。

張不知悔改，同年十二月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑四年二月，二○一八年一月又對另名女子下藥未遂，被判刑六年，二案一審定應執行刑九年。

張二○二二年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。去年九月初出現在淡水山區產業道路；當時張攜克拉克手槍，企圖開槍拒捕，被警方制伏，藏匿處還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

高院開庭時，張否認犯罪，指喝茫的女子是自行赤裸，他「鬧著」將生殖器擺在她嘴唇邊，女子也知道他在拍照，並未要求刪除；他也不承認企圖對另一名女子下藥；高院認為張志傑惡性重大，改依以藥劑犯強制性交以及一條未遂罪，加重判他十五年徒刑。

張志傑不服二審判決，再上訴三審，最高法院認為高院認事用法無違誤，量刑妥適，判上訴駁回，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

性侵 通緝 遊艇

延伸閱讀

麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

少女疑遭性侵走絕路 母慟：麥當勞主管稱「我富二代妳告不贏」

麥當勞女員工性侵事件延燒 官方公布「案件時序」了

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

相關新聞

少女打工疑遭性侵 母控辦案消極

台北市一名十七歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵，事後輕生，母親近日上網揭露此事，指少女一年遭性侵十多次；全案移送士林地檢署...

麥當勞公開時序 勞動部：不是開除就好

北市麥當勞爆出少女疑遭主管性侵事件，麥當勞昨天公開處理過程時序。勞動部表示，不是開除行為人即可，就算受害者已離職，也須提...

下藥性侵又拒捕 遊艇大亨判15年

有「遊艇大亨」稱號的張志傑在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判應執行刑九年，他畏罪逃亡遭通緝，去年九月落網。台灣高...

麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注，北市勞動局也證實9日曾接獲民眾陳情，已要求麥當勞27日前回復...

麥當勞工讀生遭性侵事件 台少盟：籲徹查業者、檢討申訴宣導

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注。台少盟今呼籲應徹查雇主及主管機關是否落實「性別平等工作法」，...

少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 另謀工作又被詐騙9萬淪人頭戶

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，少女母親上網貼文揭露事件引發關注，全案士林地檢署持續偵辦中，今再傳出少女受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。