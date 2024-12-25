下藥性侵又拒捕 遊艇大亨判15年

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。圖／聯合報系資料照片 有「遊艇大亨」稱號的張志傑在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判應執行刑九年，他畏罪逃亡遭通緝，去年九月落網。台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判十五年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

張志傑綽號「張約翰」，二○○七年中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張二○一七年間曾撿屍酒醉女子性侵得逞，獲緩刑。

張不知悔改，同年十二月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑四年二月，二○一八年一月又對另名女子下藥未遂，被判刑六年，二案一審定應執行刑九年。

張二○二二年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。去年九月初出現在淡水山區產業道路；當時張攜克拉克手槍，企圖開槍拒捕，被警方制伏，藏匿處還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

高院開庭時，張否認犯罪，指喝茫的女子是自行赤裸，他「鬧著」將生殖器擺在她嘴唇邊，女子也知道他在拍照，並未要求刪除；他也不承認企圖對另一名女子下藥；高院認為張志傑惡性重大，改依以藥劑犯強制性交以及一條未遂罪，加重判他十五年徒刑。

張志傑不服二審判決，再上訴三審，最高法院認為高院認事用法無違誤，量刑妥適，判上訴駁回，全案定讞。

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