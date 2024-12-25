聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞公開時序 勞動部：不是開除就好

聯合報／ 記者葉冠妤林麗玉／台北報導

麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。 路透
麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。 路透
北市麥當勞爆出少女疑遭主管性侵事件，麥當勞昨天公開處理過程時序。勞動部表示，不是開除行為人即可，就算受害者已離職，也須提供醫療、心理諮商、法律等協助；雇主未依規定，最高可處一百萬罰鍰，並公布事業單位名稱或負責人姓名。

麥當勞昨發聲明公司處理過程，指三月三日申訴人向司法機關針對性侵部分報案，三月廿五日針對性騷擾部分向餐廳經理反映，並正式向公司提出性騷擾申訴。

三月廿六日麥當勞依勞動部「性別平等工作法」聘請具性別意識外部專家，與公司人資、法務人員組調查小組，四月九日進行調查訪談會議，五月一日完成調查報告，五月六日召開性騷擾申訴處理委員會認定性騷擾成立，對被申訴人解僱處分。五月七日寄出申訴事件通知書給申訴人告知結果。

麥當勞表示，調查事證及報告已提交地檢署，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。

勞動部條平司副司長王金蓉說，勞動部對此事件相當遺憾，已請主管機關台北市勞動局盡速查明相關事實。台北市勞動局表示十二月九日也接獲民眾一九九九陳情，已限期麥當勞十二月廿七日前，回復有關該案所為一切調查資料。

台少盟呼籲，應徹查雇主及主管機關是否落實「性別平等工作法」，清查相關職場潛在受害者，並提供潛在被害人協助資源，另教育體系也應加強宣導勞動權益教育與申訴機制，並嚴肅檢討宣導成效，而非流於形式。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

勞動部 性騷擾 麥當勞

延伸閱讀

麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 另謀工作又被詐騙9萬淪人頭戶

少女疑遭性侵走絕路 母慟：麥當勞主管稱「我富二代妳告不贏」

麥當勞女員工性侵事件延燒 官方公布「案件時序」了

相關新聞

少女打工疑遭性侵 母控辦案消極

台北市一名十七歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵，事後輕生，母親近日上網揭露此事，指少女一年遭性侵十多次；全案移送士林地檢署...

麥當勞公開時序 勞動部：不是開除就好

北市麥當勞爆出少女疑遭主管性侵事件，麥當勞昨天公開處理過程時序。勞動部表示，不是開除行為人即可，就算受害者已離職，也須提...

下藥性侵又拒捕 遊艇大亨判15年

有「遊艇大亨」稱號的張志傑在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判應執行刑九年，他畏罪逃亡遭通緝，去年九月落網。台灣高...

麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注，北市勞動局也證實9日曾接獲民眾陳情，已要求麥當勞27日前回復...

麥當勞工讀生遭性侵事件 台少盟：籲徹查業者、檢討申訴宣導

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注。台少盟今呼籲應徹查雇主及主管機關是否落實「性別平等工作法」，...

少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 另謀工作又被詐騙9萬淪人頭戶

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，少女母親上網貼文揭露事件引發關注，全案士林地檢署持續偵辦中，今再傳出少女受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。