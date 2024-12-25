麥當勞公開時序 勞動部：不是開除就好

麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。 路透 北市麥當勞爆出少女疑遭主管性侵事件，麥當勞昨天公開處理過程時序。勞動部表示，不是開除行為人即可，就算受害者已離職，也須提供醫療、心理諮商、法律等協助；雇主未依規定，最高可處一百萬罰鍰，並公布事業單位名稱或負責人姓名。

麥當勞昨發聲明公司處理過程，指三月三日申訴人向司法機關針對性侵部分報案，三月廿五日針對性騷擾部分向餐廳經理反映，並正式向公司提出性騷擾申訴。

三月廿六日麥當勞依勞動部「性別平等工作法」聘請具性別意識外部專家，與公司人資、法務人員組調查小組，四月九日進行調查訪談會議，五月一日完成調查報告，五月六日召開性騷擾申訴處理委員會認定性騷擾成立，對被申訴人解僱處分。五月七日寄出申訴事件通知書給申訴人告知結果。

麥當勞表示，調查事證及報告已提交地檢署，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。

勞動部條平司副司長王金蓉說，勞動部對此事件相當遺憾，已請主管機關台北市勞動局盡速查明相關事實。台北市勞動局表示十二月九日也接獲民眾一九九九陳情，已限期麥當勞十二月廿七日前，回復有關該案所為一切調查資料。

台少盟呼籲，應徹查雇主及主管機關是否落實「性別平等工作法」，清查相關職場潛在受害者，並提供潛在被害人協助資源，另教育體系也應加強宣導勞動權益教育與申訴機制，並嚴肅檢討宣導成效，而非流於形式。

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