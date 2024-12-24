麥當勞17歲打工少女疑遭性侵 勞動部：不是開除色主管就好

麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。 路透

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注，北市勞動局也證實9日曾接獲民眾陳情，已要求麥當勞27日前回復該案調查資料。勞動部表示，不是開除行為人即可，就算受害者已離職，也必須提供醫療、心理諮商、法律等協助。

勞動部條平司副司長王金蓉表示，勞動部對此事件感到相當遺憾，已請主管機關台北市勞動局儘速查明相關事實。她指出，依「性別平等工作法」雇主除應防治性騷擾發生，知悉性騷情況時，也必須採取立即有效糾正、補救措施，除對事件進行調查，針對須對行為人必要懲戒，對受害者也要給予心理諮商、法律或醫療協助。

王金蓉強調，雖然麥當勞已開除性侵的主管，針對被害者，就算他已經離職，也要給他相關的心理輔導或是道歉，必須依照這個被害人的需求，給予相關的醫療或是心理諮商、法律諮詢等協助。若雇主未依規定，最高可處100萬罰鍰，並公布事業單位名稱或負責人姓名。

王金蓉說，麥當勞宣稱接獲離職員工申訴後，即邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，但因性侵未有足夠證據，僅確認性騷成立，5月已解雇行為人，但這此案，不只是開除行為人，就算是已離職的受害者，也應依照受害者需求給予相關醫療或心理諮商、法律協助，已請台北市勞動部調查雇主在過程中是否依法處理。

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