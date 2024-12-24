麥當勞工讀生遭性侵事件 台少盟：籲徹查業者、檢討申訴宣導

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭主管性侵、輕生，引發社會關注。台少盟今呼籲應徹查雇主及主管機關是否落實「性別平等工作法」，清查相關職場潛在受害者，並提供潛在被害人協助資源，另教育體系也應加強宣導勞動權益教育與申訴機制，並嚴肅檢討宣導成效，而非流於形式。

台少盟表示，性工法第13條明定，雇主知悉性騷擾情形時，應提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務，且應通知地方主管機關；經調查認定屬性騷擾的案件，並應將處理結果通知地方主管機關。在此案中，麥當勞是否依法在接獲申訴時通知台北市勞動局，並將處理結果通知主管機關？雇主是否在收到申訴時，提供受害者後續關懷與諮商資源？這都需在後續調查中查明。

台少盟表示，根據衛福部2022年調查，約2成青少年曾有打工經驗，但青少年常因年齡、經驗或技能較少，對勞動法規與申訴程序不熟悉，或缺乏職安或勞權意識，在求職或入職階段面對風險極高的勞動環境，或在職場上權勢不對等所衍生的性騷擾、性侵害等問題難以求助，且政府對未成年人勞動力現況也缺乏完整且常態的統計調查。

台少盟認為，除雇主及主管機關依性工法落實調查程序外，也應強化日常的性騷擾與性侵害防範教育，例如深入校園勞動權益教育、建立健全職場申訴管道等方式，增進青少年及一般員工對職場性平法規的瞭解，並建立友善及可近用的申訴渠道。

針對麥當勞事件，台少盟呼籲政府應盡速徹查本次事件中雇主與主管機關是否落實雇主調查責任，以及必要的補救措施，包括是否曾對少女提供後續關懷，以及其它潛在受害者的調查。也須評估申訴管道的宣導成效，並建立兒少專責勞動稽核部門、人力，針對兒少辦理勞動調查。

台少盟強調，職場上任何形態的性騷擾、性侵害或權益侵害事件，都不應再被視為「單一特殊個案」，唯有勞動與教育面雙管齊下，政府、企業共同攜手，才能確保青少年在努力賺取收入與累積工作經驗的同時，保有尊重、保護與照顧。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980